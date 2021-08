Få feriefamiliens bedste ferietips

Se billedserie Allerede i januar og februar gik Marc Nubro Ankerstjerne og hans kone Malene i gang med at planlægge sommerferien, som igen i år gik rundt i Danmark. Foto: Kasper Ellesøe

Taastrup - 06. august 2021 kl. 19:36 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Da Marc Nybro Ankerstjerne og hans lille familie tog på bilferie rundt omkring i Danmark sidste år, skyldtes det især, at coronarestriktionerne gjorde det umuligt at komme til udlandet. Sammen med sine kone Malene og datteren Melina på seks år, skulle de have været til Madeira, men de var tvunget til at blive hjemme. Det kom der en god ferie ud af, som Marc delagtiggjorde Lokalvisen Taastrups læsere i her på sn.dk/taastrup, hvor hans rejsedagbøger blev bragt.

Da Marc og Malene i vinter skulle planlægge sommerferien for i år, blev de hurtigt enige om, at turen igen skulle gå rundt i Danmark.

Og de er nu kommet hjem fra 24 dejlige dage rundt i Danmark, hvor de blandt andet har besøgt og overnattet i Givskud Zoo, kørt på knallert, været i Horsens Statsfængsel og på diverse øer med smuk natur og set Jellinge-stenen.

Hver aften har Marc sat sig til tastaturet for at skrive dagens rejsedagbog, som mange læsere har fulgt med i. Og det har været sjovt igen at nå så bredt ud, synes Marc.

Begyndte i januar Fordi det nu var anden gang familien skulle holde ferie i Danmark, havde de fået nogle erfaringer, de kunne drage nytte af. Og noget af det vigtige er god planlægning, mener Marc. Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Marcs tips til bilferie i Danmark 1. Planlæg i god tid og bestil overnatninger.



2. Find ud af dit budget og sørg for at betale overnatninger mm. hjemmefra.



3. Pak bilen fornuftigt. Tag tøj med til ca. fem dage. Undervejs kan I vaske det. Læg tøj, køkkengrej og toiletgrej i tasker og kasser, så det er til at finde, når I åbner bagagerummet.

- Vi gik i gang med at planlægge i januar og februar og det er faktisk en rigtig hyggelig del af det at tage på ferie. Her sidder vi og kigger på, hvor vi godt kunne tænke os at komme hen. Vi vidste, at vi gerne ville besøge nogle af de fantastiske små øer, der er i Danmark.

- Når vi så har bestemt os, begynder vi at booke overnatninger og vi kan godt lide, at det er en blanding af shelters i det fri og airbnb (man lejer private menneskers hjem via en app, red.).

- Det er meget billigt at leje en shelter, mellem 30 og 50 kr. pr. person for en nat og mange shelters kan lejes via bookenshelter.dk, men det er vigtigt, at være hurtigt ude, for ellers er de optaget, fortæller Marc Nybro Ankerstjerne.

Rart med et bad Han og konen Malene har ikke helt de samme ønsker til overnatning, men indgår kompromiser, så begge bliver tilgodeset.

- Jeg vil helst sove udenfor, mens Malene foretrækker at sove inde. Og det er godt med en blanding, for det er jo også rart med et bad en gang imellem, griner Marc.

Styr på budgettet Udover at planlægge turen grundigt, er det vigtigt at have et ret nøjagtigt budget.

- Malene og jeg sætter feriegodtgørelsen af til ferie, når den kommer ind og så lægger vi lidt til side af vores løn hver måned. Vi prioriterer at være af sted i mange dage fremfor at leve i luksus. For eksempel går vi sjældent på restaurant. Vi laver maden over bål eller i en lille ovn, vi har med hjemmefra. Overnatter vi via Airbnb, laver vi også selv maden, fortæller Marc. Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Blå bog Marc Nybro Ankerstjerne



31 år



Gift med Malene Nybro Ankerstjerne



Har Melina på seks år



Bor i Gadevang i Høje Taastrup



Arbejder som gårdmand i Brøndby.



Malene er skolelærer på Amager.



Melina skal starte i 0.A på Sengeløse skole



Har en blog på Facebook, der hedder ud med Nybro

Alt er ikke planlagt hjemmefra. - Der er også plads til spontanitet undervejs på ferien. Denne gang besøgte vi fx Naturama (naturhistorisk museum i Svendborg, red.), fordi Malene syntes det så spændende ud, fortæller Marc.

Naturen er en meget vigtig del af familien Nybros ferie.

- Vi elsker simpelthen at være i naturen og det er så dejligt at se, at der bliver mere biodiversitet rundt omkring i form af mere vild natur. Vi har set rigtig mange bier og sommerfugle på vores tur. Så selvom man hører, at antallet falder hastigt, tror jeg ikke det gælder på vores små øer. Der er virkelig mange, siger Marc.

Fængsel og Zoo Hvis han skal fremhæve to oplevelser fra rejsen, er han ikke i tvivl om, at det skal være Horsens Statsfængsel og Givskud Zoo.

- Det var vildt spændende at besøge fængslet og jeg ville gerne have overnattet. Det var dog ikke noget for Melina, så jeg har besluttet at invitere Malene med på en tur derover bare os to til efteråret, siger Marc.

- Givskud Zoo var jeg også meget positivt overrasket over. Jeg er egentlig ikke til at besøge steder, hvor dyr lever i fangenskab, men jeg fik en god snak med en dyrepasser og et indblik i, at de giver dyrene rigtig gode betingelser. Og Melina elskede at være der. Vi overnattede og betalte for at være med til at give dyrene morgenmad. Det var en meget stor oplevelse, fortæller Marc. Han vil gerne give tippet om Givskud Zoo videre til andre, fordi han synes, oplevelsen var stor og prisen meget rimelig i forhold til andre dyreparker i Danmark, der tilbyder overnatning.

Udover at skrive her på sn.dk/taastrup, bruger Marc hashtagget #danmarkrundtmednybro på facebook og instagram