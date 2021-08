Der er både Frivillighedsdag og høstfest i en Hedehusene-udgave og i en Taastrup-udgave fordelt over de næste to weekender. Her det en tidligere Frivillighedsdag i Hedehusene, hvor Ældre Sagen blandt andet havde en plads - ligesom de har igen i år. Foto: Hans Jørgen Johansen

Få en snak med Ældre Sagen og oplev Billedmalerskolens auktion

»Her vil vores lokale Ældre Sagen Høje Taastrup være at finde sammen med Ældre Sagens Billedmalerskole. Som sædvanligt vil der være bemandet med sagkyndige Ældre Sags-frivillige, som er parate til at svare på spørgsmål, der berører alle facetter af vores frivillige aktiviteter. Hvis du ikke er medlem af Ældre Sagen, men gerne vil være det nu, så hjælper vi dig gerne med indmeldelsen. Endvidere vil vores dygtige billedmalere stå for »pasning« af de nye årets borgerbilleder 2021 i hver by, som du er velkommen til at være med til at male på og vi hjælper dig gerne med gode råd. - Vi glæder os til at se dig,« skriver den lokale afdeling af Ældre Sagen i en pressemeddelelse.