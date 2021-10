Få ekstra mange historiske tilbud i ny forening

- Vi vil også invitere medlemmerne til at være med i vores arbejde på museet. Lige fra at genskabe museets gamle gårdhave til at være museumsværter i vores butik.

Det behov efterkommer foreningen, da dens medlemmer vil få ekstra mange tilbud særarrangementer, hvor museets inspektører løfter sløret for deres nyeste fund. Ligesom de vil få muligheden for selv at deltage i genskabelsen og formidlingen af Vestegnens historie.

- Samtidig håber vi, at den nye forening vil få endnu flere til at være en del af vores hverdag på museet, hvor de kan lave oplevelser for andre gæster. På den måde kan foreningen samle alle, der brænder for at lære historien bedre at kende. Og som gerne vil være med i museets arbejde med at formidle den til andre.