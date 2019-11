Man behøver ikke bestille tid, men kan blot komme forbi og få tjekket synet på få minutter, når Synoptik fra den 11.-13. november tilbyder gratis synsprøve med sundhedstjek. Foto: PR

Få dit syn tjekket gratis

Taastrup - 09. november 2019 kl. 20:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vores øjne ændrer sig hele livet, og det er derfor vigtigt jævnligt at få tjekket synet.

Det giver Synoptik på Taastrup Hovedgade nu mulighed for, når butikschef Simon A. Rasmussen og teamet i butikken fra mandag den 11. november til onsdag den 13. november tilbyder en gratis udvidet synstest med sundhedstjek.

Den udvidede synstest består både af en synsprøve og et sundhedstjek og indeholder blandt andet en måling af øjets indre tryk, et digitalt farvebillede af nethinden og en synsfeltundersøgelse, hvor det bliver undersøgt, om du har nedsat syn i synsfeltet. Disse undersøgelser af øjet giver mulighed for at opdage øjensygdom eller almen sygdom, før man selv har mærket noget.

Synsproblemer opstår ofte i takt med, at man bliver ældre, når linsen i øjet bliver tykkere og mere stiv, hvilket gør det sværere at fokusere. Det betyder, at man får behov for læsebriller og mere lys for at kunne læse og udføre andre opgaver på kort afstand.

- Undersøgelser viser, at synet betyder meget for vores livskvalitet og den måde, vi lever vores liv på. Derfor er det vigtigt at få tjekket synet og øjnenes sundhed regelmæssigt og reagere, hvis man oplever ændringer i sit syn, siger Annette Slyngborg, der er klinisk fagspecialist hos Synoptik.

Tidligere events har vist, at otte ud af 10 deltagende havde mulighed for at se bedre. Synoptik anbefaler generelt, at man får synet tjekket hvert andet år for at sikre, at ens briller har rette styrke, eller blot blive forsikret om, at ens syn er godt.

I anledning af synseventen har butikschef Simon A. Rasmussen inviteret en erfaren synsekspert, Malene Bagge, til at komme og hjælpe kunderne.

Man behøver ikke bestille tid, men blot komme forbi og få tjekket synet på få minutter.