Etbenet kvinde marcherer i protest mod lokal virksomhed

Taastrup - 26. oktober 2019 kl. 07:04 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den etbenede amerikanske kvinde Tracy Danzey begynder lørdag en protestmarch fra Kalundborg til København, og undervejs lægger hun vejen forbi Hedehusene.

Og det er ikke helt tilfældigt.

Årsagen til hendes march er nemlig, at Hedehusene-virksomheden Rockwool har planer om at bygge en ny fabrik i den lille by Ranson i Jefferson County.

Her skal der fremstilles stenuld, og ifølge Tracy Danzey vil det medføre en enorm forurening af området, da Rockwool har fået lov til at afbrænde 80 tons kul og 45.000 kubikmeter gas hver dag.

Hun håber derfor, at hun via sin march kan få lokalpolitikere, medier og fagforeninger i tale og på den nåde lægge pres på Rockwool.

Fik amputeret et ben 40-årige Tracy Danzey fik amputeret sit højre ben i 2005..

Hun mener selv, det skyldes den forurening, hun som barn og ung var udsat for, da hun voksede op i Parkersburg i West Virginia - en by, der blandt andet har været portrætteret i dokumentaren »The Devil We Know«. Byen var hjemsted for en større forureningsskandale, hvor en plastikfabrik gennem 30 år havde udledt giftstoffet C8 ud i områdets vandsystem, som også var kilde til byens drikkevand.

Tracy Danzey var dengang konkurrencesvømmer og brugte dagligt 5-8 timer om dagen i det vand, der viste sig at være fuld af giftstoffer.

Da hun var 20 år, stoppede hendes skjoldbruskkirtel med at virke, og i 2005 kollapsede hun med en hofteskade, mens hun var ude og løbe med sin mand. Det viste sig, at hun led af en form for knoglekræft i hofteskålen, og hun besluttede i samråd med læger at få amputeret en del af hoften og benet og skulle gennemgå flere kemo-behandlinger.

Nu går hun protestmarchen tværs over Sjælland for at kæmpe for, at ikke andre skal lide samme skæbne som hende.

Rockwool afviser kritik Rockwool selv afviser dog kritikken over for DR Nyheder.

I et mailsvar oplyser Michael Zarin, vicepræsident i Group Communications under Rockwool Group, at fabrikkens udledning vil være et godt stykke under de tilladte grænser.

- Vi forstår den overbevisende karakter af fru Danzeys personlige historie og respekterer hendes dedikation for at sikre sig, at andre ikke oplever tilsvarende ulykke. Vi deler den samme dedikation i forhold til miljø og ansvarlighed på et meget virkeligt niveau hver eneste dag på de 45 produktionsanlæg, som vi driver i 20 lande i hele verden. Og den dedikation er solidt baseret på fakta og videnskab, skriver han ifølge DR Nyheder.

Håber på opbakning Tracy Danzey håber dog, at danskerne vil bakke op om hendes protest mod Rockwool og lægge pres på virksomheden for at få den til at respektere, at store dele af befolkningen i Jefferson County ikke ønsker den nye fabrik.

Tracy Danzey vurderer, at hendes tur fra Kalundborg til København vil tage op til to uger, så det er endnu usikkert, præcist hvornår hun kommer til Hedehusene.