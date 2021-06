Rektor på Høje-Taastrup Gymnasium Ida Diemar er uforstående over, at man indfører et midlertidigt stop for optag på en seks til ni gymnasier. Hun kan nemlig godt forestille sig, at hendes skole bliver en af dem. Foto: Kim Rasmussen

Et stort spørgsmålstegn: Man tvinger elever til noget de ikke vil

I aftalen er der lagt op til, at seks til ni gymnasier med en høj andel af elever med ikke-vestlig baggrund ikke skal optage elever i 2022, for derefter at kunne starte på en frisk, når den nye fordelingsordning træder i kraft.

- Vi er en skole, der lever af at uddanne unge mennesker. At vi ikke må optage elever i et år, kan jeg ikke se for mig. Slet ikke. Jeg er et stort spørgsmålstegn. Og jeg kan ikke se, hvordan det skal gavne. Det er ubegribeligt, at de elever, der gerne vil gå her, ikke må. Man kan ikke bede en skole om ikke at optage elever. Vi er en lokal skole, og mange af eleverne bor tæt på. Hvor skal de så gå henne?. Man tvinger dem jo faktisk til noget de ikke vil, siger Ida Diemar.