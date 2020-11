Et stille farvel til en stor ildsjæl

- Han var med til at hygge om spillerne og skabe god stemning, og han vil i høj grad blive savnet, siger Bernt Nakskov, formand for klubbens Ældrebadminton.

Formanden fortæller, at Helmer Nielsen også altid var meget hjælpsom og altid stillede op, når nogen havde behov for en hjælpende hånd.

- Det er glæden ved at være sammen med de andre og glæden ved at hjælpe andre, der driver værket. Og jeg kan uden at prale sige, at vi hjælper en masse mennesker, fortalte Helmer Nielsen i et interview i DAGBLADET i 2009.