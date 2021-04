Smittetallet i Høje-Taastrup Kommune stiger fortsat. Hold ud lidt endnu, lyder det fra borgmester Michael Ziegler. Foto: Kim Rasmussen

Et skridt nærmere total nedlukning

Taastrup - 26. april 2021 kl. 09:29 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En mindst syv dage lang nedlukning af hele Høje-Taastrup Kommune er nu faretruende tæt på.

I skrivende stund er det seneste såkaldte testjusterede incidenstal for kommunen på 189, og kommer det over 200, bliver kommunen nedlukket. Det betyder automatisk lukning af alle skoler, fritidsaktiviteter og foreningsaktiviteter, ligesom erhvervsministeren kan tage initiativ til også at lukke blandt andet butikker, frisører og serveringsteder.

Og det er særligt den såkaldte britiske variant af coronavirus, som har ændret mønstret, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K). Den er nemlig meget mere smitsom end den tidligere variant.

- Den britiske variant er så smitsom, at få personer hurtigt kan få smittet mange på kort tid, og så stiger tallene hurtigt. Og så skal der ikke meget til, før hele kommunen må lukke ned, siger han og opfordrer derfor endnu engang alle borgerne til at følge de gældende restriktioner og retningslinjer.

- Opfordringen er den samme, som den hele tiden har været: Overhold restriktionerne og husk de gode råd om at holde afstand, spritte af, gør rent og se færrest muligt mennesker. De fleste af os er gode til at huske det, men der er også nogen, som ikke gør. Men vi kan jo kun løse det her sammen, lyder det fra Michael Ziegler.

Sogn er lukket Fredag kom meldingen om, at hele Taastrup Nykirke Sogn skulle lukke, fordi det opfyldte de tre parametre i den automatiske model for nedlukning: Der er mere end 400 smittede pr. 100.000 borgere, 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage samt en positivprocent på 2 procent eller mere.

Derfor er blandt andet Mølleholmsskolen, Ole Rømer-Skolens Selsmoseafdelingen, Vestegnens Privatskole samt Taastrup Realskole lukket, og netop skolelukninger gør ond på borgmesteren.

- Børnene er i forvejen udsat på deres trivsel, og det er super kedeligt, at det nu går ud over dem igen, sagde han fredag.

Nedlukkede sogne kan genåbne, når sognet er under grænsen på ét af de relevante parametre i syv dage i træk.

Bliver godt igen Smittekurven i Høje-Taastrup havde ellers været relativ flad et stykke tid, men tog i midten af sidste uge et hop opad - og den er altså fortsat med at stige.

- Derfor er vi nødt til at stramme op og holde ud lidt endnu. Med vaccinerne er der udsigt til, at alt bliver godt igen, så vi skal lige klare os igennem den sidste tid sammen. Det er os alle 52.000 borgere i kommunen, der kan ændre billedet, siger Michael Ziegler.

En nedlukket kommune kan åbne igen, når den testjusterede incidens (antallet af smittede per 100.000 borgere) er under 200 syv dage i træk.

