Et løft af torv skal skabe liv i handlen igen

Taastrup - 21. september 2021 kl. 06:12 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Der er et ønske fra lokalpolitikerne såvel som ejeren af Taastrup Torv, om at torvet skal igennem et væsentligt ansigtsløft for at gøre stedet mere attraktivt for de lokale handlende, og for at modvirke en uheldig udvikling i forhold til butikslukninger og nedadgående omsætning, der er set de seneste år.

Torvet blev etableret i 2012-2013, og fra starten af torvets liv var der mange flere erhvervsdrivende i stueetagedelen, end der er i dag.

NREP, der ejer Taastrup Torv, har derfor lavet et oplæg til en helhedsplan for Taastrup Torv, og byrådet har nu sendt et forslag til en lokalplan (Lokalplan 1.83) i høring. Lokalplanen indeholder både en ændring af torvet, butiksområdet samt mulighed for boligbebyggelse over rampen til parkeringsdæk og ud mod busholdepladsen med 108 boliger.

Formålet med lokalplanen er dels at gøre torvet mere indbydende for kunder, erhvervsdrivende og beboere, men også at revitalisere selve torvet ved at mindske størrelsen på den pavillon i midten, som har huset restaurationer. Sådan at torvet opleves mere åbent, rart og indbydende at opholde sig på.

Dog er det en forudsætning, at torvearealet etableres og pavillonen reduceres, førend at den øgede bebyggelsestæthed i den nordvestligste del af det samlede område kan accepteres.

Etablering af åbent torv Det er netop især etableringen af noget mere åbent areal i midten af torvet samt tilbygningen af boliger i den vestlige del af området, der i første omgang udløser bemærkninger fra lokalpolitikerne. Og flere af dem understregede på det byrådsmøde, hvor man vedtog at sende lokalplanen i høring, at høringssvarene vil blive nærlæst.

Der vil i lokalplanen være mulighed for en bebyggelse på op til syv-otte etager i den vestlige del af Taastrup Torv, og det vil især være de eksisterende huse umiddelbart syd for området - på Ahornvej, Fredensvej og Vestervej - der vil opleve ændringerne.

- Det er med en vis bekymring, at vi i Socialdemokratiet sender lokalplanen i høring. Vi vil gerne se på planen igen, når den er tilbage fra høring, siger Peter Faarbæk (S).

Som formand for plan- og miljøudvalget havde han sammen med udvalgets øvrige medlemmer skulle tage stilling til lokalplanen, før den kom op i byrådssalen.

- Der er glæde og enighed i udvalget om, at der bliver lagt op til at skabe mere liv på torvet. Kvaliteten i det byggeri, der er forslag om, er vi tilfredse med i udvalget. Det er væsentligt pænere end det, der er nu. Bekymringen går på volumen. Den del af boligbyggeriet, der vender mod nord, er jeg ikke nervøs for. Men især den del, der vender mod syd, er vi lidt nervøse for. Der vil ikke være skyggesider, men det kan alligevel virke voldsomt. Også fordi det på en del af området går fra ingenting til syv etager. Men nu sender vi det i høring, og så tager vi den derfra, lyder det fra Peter Faarbæk.

Et vaskeægte dilemma Også borgmester Michael Ziegler (K) pointerer, at der er behov for en ændring af torvet, men at han også er klar over, at der vil være mange holdninger til en ændring af så centralt et sted i byen som Taastrup Torv, der både ligger i forbindelse med butikslivet på Taastrup Hovedgade og er et trafikalt centrum med Taastrup Station og busholdepladsen.

- Det er virkeligt et vaskeægte dilemma, vi står med her. Gør vi ikke noget, er det jo skidt. Selv en blind kan se, at det ikke er gået som forventet. Vi ønsker ikke, at de sidste butikker på Taastrup Torv lukker ned. Der er brug for at gentænke det, lyder det fra borgmesteren.

- Det vi lægger op til her er en pakke, der vil være med til at skabe liv på torvet igen. Jeg tror, at det vil blive et fint byggeri, men jeg ved også, at der er holdninger til det, lyder det fra Michael Ziegler.

Flere af de øvrige partier udtrykte forbehold for de dele af lokalplanen, der går på en tilføjelse af boliger og tilbygningernes udseende. Men det var et enigt byråd, der sendte lokalplanen i seks ugers høring, så man kan medtage borgernes høringssvar i den videre behandling af lokalplanen for Taastrup Torv.

Høringsperioden slutter 20. oktober.

