Et kæmpehit: Nyt koncept er populært

Kombinationen af gymnastik, leg og fleksibilitet er opskriften på, at et helt nyt koncept i TIK Gymnastik på kun en måned er blevet et populært tilløbsstykke for børn og forældre.

- Vi ville gerne lave et hold, hvor man ikke skulle binde sig for en hel sæson. Rigtig mange forældre vil gerne være aktive sammen med deres børn, men det kan være svært at nå det hele. Så med Aktiv Mandag skruede vi op for fleksibiliteten, siger Sandra Røgilds, der er instruktør på holdet.

- I en travl hverdag kan vi godt lide, at vi ikke er forpligtet til at møde op, fordi vi har betalt forud for x antal gange. Hvis min datter en mandag er syg, eller vi har andre planer, føler vi ikke, at vi har tabt noget. Selvom min datter er en af de yngste, så er hun glad for aldersspredningen, og instruktørerne sørger for, at hun bliver taget godt imod. Vi kan se at hun bliver modigere for hver gang. Aktiviteterne er overskuelige uden, at det bliver kedeligt. Og så er det sjovt for hende, at der er et nyt tema fra gang til gang, siger hun.