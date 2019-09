Se billedserie Forestillingen Spor af Dyr bliver vist i Hedehuset på søndag. PR-foto /Cantabile 2

Send til din ven. X Artiklen: Et anderledes teaterstykke om spor af dyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et anderledes teaterstykke om spor af dyr

Taastrup - 05. september 2019 kl. 19:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hedehusene: På søndag den 8. september kl. 13 og 15 gæstespiller det internationalt anerkendte performanceteater Cantabile 2 i Hedehuset med forestillingen Spor af Dyr. Det sker i forbindelse med Hedehusets genåbning efter renovering.

Publikum får her mulighed for at opleve en anderledes forestilling for børn i alderen 6-10 år og deres voksne.

I Spor af Dyr tildeles publikum nemlig en plads i historien, der har karakter af dyrefabel, og foregår i en skov. Tilskuerne får rollen som skovalfer. De iklædes et enkelt skovalfe-kostume og føres ind i scenografien, som er et skovunivers med ægte skov-elementer; med skovbund, grene og små træer. Publikum - i rollen som skovalferne - kommer helt tæt på skovens dyr. Dyrene befinder sig midt i det årlige stormøde, da et fremmed dyr kommer på besøg i skoven. Dyrene i skoven rystes i deres kendte vaner, og de skal finde ud af, om der er plads til en ny tilflytter.

Skovalferne får en væsentlig rolle i at få løst situationen. Undervejs involveres skovalferne også til at udføre enkle handlinger, og er på den måde med til at give historien liv. Det er som en mytisk dyrefabel, der genopstår her og nu, i et levende univers befolket af performere og publikum. Alt sammen med stor sensitivitet for det enkelte barn - her er både plads til at være stille og sky, eller til at træde mere ind i fortællingen.

At vælge et teaterstykke om et skovunivers falder i tråd med, at Hedehuset er blevet renoveret med tanke på Byparken og genanvendelige naturlige materialer.

Cantabile 2 er kendt nationalt for sine Human Specific-forestillinger, hvor tilskuerne inviteres til at tage del i opsætningen.

Spor af Dyr er udviklet i tæt samarbejde med børn på folkeskoler i Vordingborg Kommune, som hver uge har givet feedback på deres oplevelse med forestillingen.