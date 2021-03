Se billedserie Personligt er borgmester Michael Ziegler (K) godt træt af hjemmearbejde og digitale møder, men han har alligevel lært meget af det forgangne corona-år. Foto: Kristina Herlev Wulff

Et år i coronaens tegn: - Det har været voldsomt

Taastrup - 11. marts 2021 kl. 16:27 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

- Det har været voldsomt. Rigtig mange ting er blevet vendt på hovedet, og bekymring har fyldt rigtig meget af min tid.

Sådan lyder det fra Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), hvis han skal sætte ord på det år, der er gået, siden statsminister Mette Frederiksen på et efterhånden famøst pressemøde den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned.

Og bekymringen er der stadig, for Høje-Taastrup har stadig et højt smittetal - på årsdagen det højeste i landet.

- Jeg har et stort ansvar for en hel masse mennesker, men det føles alligevel begrænset, hvad jeg kan gøre. Jeg kan forsøge at påvirke mennesker adfærd, for det er i sidste ende det, der er afgørende for, at vi får bugt med smitten. Langt de fleste ved jo godt, hvad de skal gøre, men min og kommunens opgave er at nå de sidste 20 procent og få forklaret, hvorfor det er så vigtigt at blive testet og overholde restriktionerne, siger Michael Ziegler.

Personligt er han som så mange andre godt træt af corona og alle de begrænsninger, den medfører.

- Det bedste ord jeg kan sætte på det er tristesse. Man er lidt smådeprimeret, og lige nu fylder også skuffelsen over, at vi sidder midt i en anden bølge. Første nedlukning var hård, men nummer to har været værre og endnu tungere, mener borgmesteren, som også er træt af hjemmearbejde og møder over computeren.

- Det er selvfølgelig godt, at vi har kunnet tage mange af de digitale løsninger til os så hurtigt, men det er bare ikke det samme som at sidde ansigt til ansigt, siger han.

Erhvervslivet hårdt ramt Også erhvervslivet er blevet hårdt ramt af nedlukningerne og de forskellige restriktioner, og det kan selvsagt også mærkes i Høje-Taastrup. Det har ikke været sjovt at være vidne til for formanden for Høje-Taastrup Erhvervsforum, Kim Rasmussen.

- Det har været helt forfærdeligt, for vi har ikke kunnet gøre noget. Vi har ikke engang kunnet mødes og give hinanden det tiltrængte klap på skulderen, så det har virkelig været en hård tid, fortæller Kim Rasmussen.

Det har ikke været sjovt at være formand for mange af de lokale erhvervsdrivende, for corona-nedlukningen og restriktionerne har været hårde ved mange, lyder det fra Kim Rasmussen, der er formand for Høje-Taastrup Erhvervsforum. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Men selvom corona-krisen har været hård, så er der også kommet gode ting ud af den. Eksempelvis har den tvunget en masse virksomheder til at tænke alternativt, og det har måske ikke været så dårligt, siger formanden.

- Personligt har jeg lært, at vi ikke skal være så bange for at gøre tingene på en ny måde. Nu blev vi tvunget ud i at tænke anderledes, og det har vist, at man godt kan gennemføre forandringer uden et langt tilløb. Og det er en fornøjelse at se, hvordan nogle har fået vind i sejlene ved at prøve noget nyt. Mange mindre butikker har eksempelvis fået mere gang i salget på nettet, og alle har nok været tvunget til at tænke mere i elektroniske løsninger på dagligdagens opgaver, siger Kim Rasmussen.

Mod lysere tider Samme toner lyder fra borgmesteren, som mener, at vi også fremadrettet kan bruge mange af de ting, vi har lært under krisen.

- Jeg tror, vi vil se mere hjemmearbejde i fremtiden, hvilket kan give en god fleksibilitet for medarbejderne - også i Høje-Taastrup Kommune, hvor man allerede nu taler om, hvordan rammerne for det skal være i fremtiden, siger han og tilføjer, at flere møder nok i fremtiden vil blive digitale.

Han håber, at corona om et år er noget, vi ser tilbage på, og som ikke længere påvirker vores hverdag.

- Jeg håber, vi får en normal hverdag med byfester, teater og en øl på værtshuset. Men jeg tror også, vi kommer til at se ind i et efterslæb efter krisen, hvor ikke mindst vores børn og unge har brug for en hjælpende hånd. Vi ved, at nogle har haft det rigtig hårdt under nedlukningen, og dem skal vi have fat i og have hjulpet, understreger Michael Ziegler.

