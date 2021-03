- Personligt har jeg lært, at vi ikke skal være så bange for at gøre tingene anderledes, lyder der fra Kim Rasmussen, der er formand for Høje-Taastrup Erhvervsforum. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Artiklen: Et år efter nedlukning: - Vi blev tvunget til at tænke anderledes

- Vi kommer ikke igennem det her uden omkostninger. Virksomheder vil opleve tab. Nogle vil miste deres arbejde.

Sådan lød nogle af ordene, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde den 11. marts 2020 bebudede den første større nedlukning af samfundet som følge af corona-pandemien,

Og her et år efter kan man konkludere, at hun fik ret. Særligt den seneste nedlukning fra før jul har gjort ondt på restauranter, frisører, detailhandlen og hele oplevelsesbranchen, og det har været hårdt at være vidne til for formanden for Høje-Taastrup Erhvervsforum, Kim Rasmussen.