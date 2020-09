Artiklen: Erhvervslivet har stabilitet i et usædvanligt år

Erhvervslivet har stabilitet i et usædvanligt år

Stabilitet var overskriften, da Høje-Taastrup Erhvervsforum torsdag aften holdt generalforsamling - med cirka et halvt års forsinkelse på grund af coronakrisen. Af samme årsag blev en planlagt forhøjelse af kontingentet droppet, da man allerede er godt inde i budgetåret.

Høje-Taastrup Erhvervsforums største indtægter kommer fra medlemskontingenter og et tilskud fra kommunen. Omsætningen i 2019 var på 431.179 kroner, og der var et overskud på næsten 17.000 kroner.

Høje-Taastrup Erhvervsforum tilbyder en lang række aktiviteter til sine medlemmer. Blandt andet netværksmøder, virksomhedsbesøg og foredrag. Efter en periode uden disse aktiviteter, åbnes der nu op igen, og efteråret byder blandt andet på et besøg i Driftsbyen, morgenmøde med borgmester Michael Ziegler, samt arrangementer om digitalisering i virksomheden og om generationsskifte.

Høje-Taastrup Erhvervsforum er også talerør for de lokale virksomheder, især de små og mellemstore. Blandt andet i forhold til Høje-Taastrup Kommune, som man har en tæt dialog med.

- Vi presser til stadighed kommunen til at bruge de lokale virksomheder i videst muligt omfang, understregede formand Kim Rasmussen i sin beretning.

Høje-Taastrup Erhvervsforum er også i en tæt dialog med kommunen om de udbud, der finder sted, med henblik på, at de lokale virksomheder får de bedste chancer for at kunne byde ind. Det kan blandt andet dreje sig om størrelsen på de enkelte udbud.