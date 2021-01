1. februar begynder et nyt livsstilshold på Espens Vænge i Taastrup. Foto: Stina Felby Egerup

Er du motiveret for at ændre dit liv? Her er en mulighed

Taastrup - 09. januar 2021 kl. 10:57

Høje-Taastrup Kommune udbyder årets første livsstilshold i 2021.

Livsstilsholdet er for personer, som ønsker en sundere livsstil. Kurset indeholder fysisk aktivitet og undervisning om kost og vaner.

Man vil få sjove oplevelser med andre ligestillede på holdet, når der skal prøves flere motionsformer. Små skridt tænkes ind som vedvarende ændringer frem for gennemgribende slankeplaner.

Nøgleordene er motivation, gode vaner og livsglæde.

Målgruppen for livsstilsholdet er voksne med BMI over 35, og som er motiverede for at ændre livsstil og kan gå uden hjælpemidler.

Man skal have bopæl i Høje-Taastrup Kommune for at kunne deltage.

Livsstilsholdet begynder den 1. februar og slutter den 12. april. Man mødes to gange om ugen (mandag og torsdag) på Sundhedscenter Espens Vænge i Taastrup kl. 16.30-18.00.

Når forløbet startes, er der mulighed for teste konditionen ved en 6 minutters gangtest. Herefter sættes der personlige mål for en ændret livsstil.

Sidst i forløbet kan man lave testen igen for at se, hvordan konditionen har udviklet sig.

Tilmelding skal ske via mail til sundhedstilbud@htk.dk - skriv navn og telefonn, og man bliver kontaktet.