Er det dine smykker? Politiet efterlyser ejer

Vestegnens Politis særlige indbrudsgruppe søger ejere - og gerningssteder - til de smykker og smykkepung, som man kan se på billederne over artiklen.

Der er tale om en del af en lille lænke og et par øreringe, en fingerring, en halskæde med Dagmarkors i guld samt en sort velourpung med lynlås og to blomster på.