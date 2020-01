Se billedserie Skatteminister Morten Bødskov (tv) fik fortalt om projektet af direktør Ole Møller fra NærHeden P/S på toppen af Springcenter Nærheden. Foto: Kristina Herlev Wulff

Send til din ven. X Artiklen: Er der en skatteminister i Nærheden? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er der en skatteminister i Nærheden?

Taastrup - 21. januar 2020 kl. 11:34 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens vinden rev tårerne ud af deres lune leje i øjenkrogen, blev halstørklæder og frakkekraver hevet godt op om halsen for at skærme mod den nådesløse vind på toppen af Springcenter Nærheden.

Ole Møller, der er direktør i byudviklingsselskabet NærHeden P/S, slog ud med sine arme over mod den levende byggeplads og fortalte om de kommende rækkehuse og boliger i området, mens det lille følge anført af skatteministeren fulgte interesseret med.

- Det her er jo et utroligt spændende projekt. Det er et helt nyt lokalsamfund, som bliver bygget, og som man får mulighed for fra kommunens og investorernes side at forme, som man nærmest vil. Og man har ramt plet her, fordi efterspørgslen efter boliger er så stor, som den er, lød reaktionen fra skatteminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet.

En helt ny skole Vel ankommet i det lune mødelokale i den tilstødende bygning, kunne skolelederen for det kommende Læringshus Nærheden, Casper Madsen, fortælle lidt om visionerne.

FAKTA Nærheden er en helt ny bydel, der bygges i Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune.

De første beboere er flyttet ind, og på sigt skal der bo 8.000 mennesker.

Høje-Taastrup Kommune anlægger i 2020-21 en helt ny visionær skole og læringshus, der udvikles i samarbejde med LEGO Education.

Derudover etablerer kommunen en ny vej- og stibro hen over jernbanen mellem Nærheden og Hedehusene for at sikre optimale trafikale forbindelser mellem ny og eksisterende by.

- Grundtanken har været: hvordan kan vi lave et pædagogisk miljø, der i langt højere grad end i dag motiverer eleverne i deres egen læring. Og der arbejder vi lige nu med at implementere noget, der hedder "project based learning" eller "projektbaseret læring". Hvor vi simpelthen tager udgangspunkt i nogle konkrete problemstillinger, som vi trækker ned på et niveau, hvor eleverne kan være med, forklarede Casper Madsen.

Og det var noget, der gjorde indtryk på skatteministeren.

- Krumtappen i projektet er den nye folkeskole med nye undervisningsformer og læringsformer, som også er noget, som vil tiltrække meget stor interesse. Og som jeg tror vil være det, som afgør valget for masser af forældre, når de kommer hertil fra København og omegn. Det er jo et fantastisk projekt og eksempel på, at der sker en enorm udvikling i vores omegn i øjeblikket, lød det fra skatteministeren.

Vestegnen er 'Vækstegnen' Grunden til besøget var da også lige at holde en finger på pulsen i det område, Morten Bødskov selv er valgt i.

- Det her er jo endnu et eksempel på, at på mange måder buldrer det jo bare løs. Det er derfor, at jeg - mest for mig selv - har omdøbt Vestegnen til »Vækstegnen«. Og det er det her jo et fantastisk eksempel på, påpegede Morten Bødskov.