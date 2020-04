Her er det en TIK-løber, der løber for sig selv. Foto A. Forchhammer

Er aldrig blevet aflyst: Traditionsrigt motionsløb gennemføres - men alle løber hver for sig

- Løbet bliver gennemført som et virtuelt løb, hvor løberne løber hver for sig uden kontakt for at mindske smitterisiko.

For at sikre, at der ikke er mange løbere på ruten samtidig, får løberne hele påsken til at gennemføre løbet. Man skal løbe mellem skærtorsdag den 9. april og den normale løbsdag tirsdag den 14. april. Løbet bliver på enhver måde et »selvbetjeningsløb«, hvor man hver især skal selv sørge for det hele.