Byberg Byg på scenen for at modtage prisen i 2019. Foto: www.anmeld-haandvaerker.dk

Entreprenør nomineret til håndværkerpris

Her har landets bedst anmeldte håndværkere, fordelt på 25 forskellige fagkategorier, opnået at blive udråbt som finalist baseret på baggrund af de anmeldelser, de modtaget fra deres kunder gennem året på hjemmesiden www.anmeld-haandvaerker.dk .

- Hver dag, kæmper vi for at levere den bedste service til vores kunder. Vi er naturligvis glade for, og stolte af den anerkendelse, en finaleplads giver, fortæller Steen Byberg Jensen, som står i spidsen for Byberg Byg Håndværkerfirma, som vandt prisen som Årets Håndværker i 2019 i kategorien som årets totalentreprenør med mellem fem og ni ansatte.