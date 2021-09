Se billedserie Der var enighed i hele byrådet om at arbejde videre med at skabe mere hjemlig atmosfære på kommunens plejecentre til gavn for beboerne. Blandt andet også symbolsk ved en navneændring tilbage til »plejehjem« frem for det nuværende »plejecentre«. På billedet ses Sengeløse Plejecenter. Foto: Kim Rasmussen

Enighed i byrådet om mere hjemlighed på plejecentre

Taastrup - 01. september 2021 kl. 15:49 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Hele byrådet tilsluttede sig i går aftes et forslag stillet af den konservative byrådsgruppe, der gik på mere hjemlighed på kommunens plejecentre.

Som en del af forslaget indgik, at plejecentrene i fremtiden igen officielt kaldes plejehjem, at kommunens administration nu skal ansøge om midler fra Sundhedsstyrelsens pulje »Mere hjemlighed på plejehjem«, og at der fremadrettet arbejdes videre med sagen i Ældre- og Sundhedsudvalget ved at holde et dialogmøde med relevante aktører, såsom bruger- og pårørenderåd, Seniorrådet og Ældre Sagen, så disse kan komme med konkrete forslag til, hvordan kommunens plejecentre får endnu mere hjemlige rammer og aktiviteter.

- Egentlig er det ikke en omdøbning, men en tilbagedøbning, for det hed oprindeligt plejehjem. Vi ser ordet plejecenter som en lidt administrativ betegnelse, der ikke yder retfærdighed overfor det gode arbejede, der allerede foregår på plejecentrene. Ordet signalerer heller ikke den tryghed og varme, man forbinder med sit hjem. Vi har også noteret os, at Ældre Sagen bruger ordet plejehjem. Så kan man jo indvende, at det her er symbolsk, men der er også et værdigmæssigt signal om, hvad vi egentlig ønsker, lød det blandt andet fra borgmester Michael Ziegler (K), der præsenterede forslaget på sit partis vegne.

Mad indarbejdes

Efter en debat om selve forslaget, blev der fremlagt en tilføjelse fra socialdemokraterne, som byrådet godtog, om at man også ser på mad og madlavning som en del af princippet om mere hjemlighed på plejecentre.

Denne tilføjelse vil adminitrationen medtage, så værdierne fra forslaget indgår i det videre arbejde.

- At skabe hjemlig hygge på plejecentrene det har beboerne fortjent efter et langt liv. Når man vil have en god atmosfære, så er måltider centrale. Appetit er vigtig for at have et godt ældreliv. Duften af egnsretter kan også give genkendelighed og styrke minderne, lød det blandt andet fra Hugo Hammel (S), der som det ældste medlem af den socialdemokratiske gruppe tillod sig at fremlægge gruppens synspunkt i den sag.

Han understregede desuden, at det blandt andet er for at man kan ansøge om puljemidlerne med afsæt i et konkret tiltag, at socialdemokraterne ønskede at få mad og madlavning med.

Bred tilslutning

Men også en del andre havde en kommentar at knytte til forslaget. Blandt andet Dansk Folkeparti.

- DF synes også, at det er et godt forslag. Det er selvfølgelig ikke gjort med det. Men hvis vi får ansøgningen til puljen igennem, så begynder det at ligne noget, lød det fra Lars Prier (DF).

Også Esat Sentürk fra Radikale Venstre og Emil Viskum fra Enhedslisten bakkede udtalt op om oplægget. Sagen vil nu dels blive sendt til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget, som skal arbejde videre med substansen, og dels vil kommunens administration søge om midler fra »Mere hjemlighed på plejehjem«, hvor der er ansøgningsfrist den 24. september.