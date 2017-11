Enhedslisten inviterer SF indenfor

Enhedslisten og SF, her repræsenteret ved Emil Viskum og Jan Kjær, vil samarbejde tæt de næste fire år, selvom SF ikke fik en plads i byrådet i Høje-Taastrup ved kommunalvalget.

Selvom SF røg ud af byrådet i Høje-Taastrup Kommune ved valget, så betyder det ikke, at det gode samarbejde mellem SF og Enhedslisten skal stoppe. Enhedslisten beholdt sin plads i byrådet, og partiet har nu inviteret SF med i sin baggrundsgruppe.

- I valgkampen talte vi meget om, at vi sammen skulle kæmpe for mere lighed og for de udsatte og svage borgere i byrådet de næste fire år. Men selvom SF ikke beholder sin plads i byrådet, så behøver kampen ikke slutte her. Og en god måde at fortsætte den fælles kamp på, var ved at invitere dem med i vores baggrundsgruppe, siger Emil Viskum, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten og førstesuppleant til byrådet.

SF har ikke stemmeret i baggrundsgruppen, men de kan komme med input til sagerne, ligesom de kan være med til at få sager på dagsordenen.

Og det glæder i den grad SF.

- Vi er meget glade og taknemmelige for, at Enhedslisten har inviteret os indenfor. Det betyder, at vi kan holde en god kontakt ind til byrådet og følge nøje med i de sager, der bliver behandlet, siger Jan Kjær, formand for SF og spidskandidat ved valget.

Det nye samarbejde betyder dog på ingen måde en sammensmeltning af de to partier, understreger de begge.

- Vi har været rigtig glade for at arbejde sammen, men vi har også vores forskelligheder. Dette er ikke et forsøg på at gøre SF til Enhedslisten eller omvendt, men et forsøg på at arbejde sammen om de fælles mål og de fælles værdier, vi har, siger Emil Viskum og fortæller, at man også vil se på muligheden for at arbejde sammen uden for byrådet, eksempelvis om fælles arrangementer.