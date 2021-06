Se billedserie I anledning af 20 års jubilæet var der torsdag rundvisning på CRUCIAL-marken i Taastrup, som ligger på hjørnet af Ole Rømers Vej og Tørvevej. Foto: Brancheforeningen Genanvend Biomasse

Enestående mark: Her testes morgendagens problemer

Taastrup - 16. juni 2021 kl. 19:47 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det er ikke til at se det, når man kigger på den, men på en mark i Taastrup er der sidste 20 år blevet lavet et enestående forsøg.

I 20 år har Københavns Universitet nemlig gødet, dyrket og analyseret på marken, som er opdelt i forskellige felter. Forsøget kaldes CRUCIAL og er enestående på verdensplan.

De forskellige markparceller er gennem årene både gødet med henholdsvis almindelige doser gødning og med ekstreme mængder svarende til over 200 års doser.

Og resultaterne er entydige:

- Vi er blevet overraskede over, hvor robust jordsystemet er overfor de uønskede elementer, der følger med, selv ved langt højere dosering end det der er lovligt. Det, vi ser, er, at jorden hjælper os med at uskadeliggøre tungmetaller og multiresistente bakterier samt at jordens frugtbarhed er øget gennem recirkulering. Blandt andet sker der en øgning af kulstof og jordliv, og god effekt på plantevækst, forklarer lektor Jakob Magid fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Fremtidens scenarier

Torsdag kunne forsøget så fejre 20 års jubilæum. Den oprindelige motivation for at igangsætte forsøgene var, at recirkulering var rigtigt og vigtigt og skal gøres på en måde, hvor det ikke skader.

Som samfund vil vi aldrig kunne vide, hvad morgendagens problemstoffer er, men CRUCIAL forsøget kan give os et billede af scenarierne, som vi ser ind i.

- Prøver indsamlet gennem tiden på CRUCIAL marken, giver en unik mulig for at finde valide svar på de spørgsmål, vi har i morgen vedrørende potentiale risici. Og dermed eventuelt at justere måden hvorledes de enkelte reststrømme recirkuleres. For både offentlige forsyningsselskaber og private recirkuleringsvirksomheder har det været - og er det fortsat - meget nyttigt at kunne afprøve mange forskellige hypoteser via et kig i CRUCIAL-banken, siger Bjarne F. Larsen, der er formand for brancheforeningen Genanvend Biomasse.

Ifølge forskerne viser det 20-årige forsøg, at Jordens biologiske system har fået gavn af tilførsel af de organiske ressourcer. Den er blevet mere resistent overfor tørke og ekstrem regn. De organiske gødninger opbygger kulstof i jorden og giver næring til afgrøderne.

I øvrigt står CRUCIAL står for Closing the Rural-Urban Nutrient Cycle - Investigations through Agronomic Long-term experiments