Fra den 16. - 22. november kommer der igen et mobilt testcenter til CDO ved City2. Dog er nu indgang fra parkeringspladsen bag centret, ved Hveen Bouelvard. Foto: Allan Nørregaard

Endnu et teststed kommer til byen

Smittetallet er stadig for højt, ikke mindst i Høje-Taastrup og en række andre kommuner på Vestegnen, som fortsat ligger i toppen hvad angår antallet af nye smittede.

Men nu kommer der endnu et testcenter til byen, så endnu flere kan blive testet og smittespredningen stoppet.

Fra mandag den 16. november til søndag den 22. november kan man klokken 10.00 - 16.00 blive testet for Covid-19 uden tidsbestilling ved Copenhagen Designer Outlet - lige ved siden af City2 i Høje Taastrup.

For begge steder gælder, at man gerne må møde op, hvis man har milde symptomer på COVID-19, men alle skal have mundbind eller visir på.