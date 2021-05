Se billedserie Sådan forestiller arkitekten Arkitema sig, at det nye supermarked kunne se ud. Illustration: Arkitema

Endnu et supermarked til Hovedgaden?

Taastrup - 31. maj 2021 kl. 13:38 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Når politikerne i plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup tirsdag sætter sig om bordet på rådhuset, så bliver et af mødets punkter et forslag om et større byggeri med både boliger og dagligvarebutik i Hedehusene.

På et område langs Hovedgaden ved Kallerup er der nemlig ønske om at etablere et nyt supermarked - sandsynligvis en Lidl-butik - samt en boligbebyggelse med rækkehuse og etagebyggeri.

Administrationen har indstillet, at politikerne skal nikke ja til, at der kan arbejdes videre med ideen, så der bliver udarbejdet de nødvendige lokalplaner for et sådan byggeri.

Det indebærer blandt andet en egentlig lokalplan, som vil skulle sendes i høring før en endelig godkendelse.

Projektforslaget omfatter etablering af dagligvarebutik med lager på 1.400 m2, boliger over butik på i alt 1.500 m2 samt tæt-lav bebyggelse på i alt 1.130 m2.

Med til forslaget hører også, at der skal etableres indkørsel til området med indre gårdareal, rekreative faciliteter og parkering med i alt 55 parkeringspladser.

Projektet omfatter flere matrikler med et samlet areal på 6222 m2.

I forvejen ligger det både en Netto, fakta, Aldi på Hovedgaden, ligesom der er en SuperBrugsen i Nærheden og Fakta på Vesterkøb.

Selvom administrationen vurderer, at der fortsat er plads til endnu en dagligvarebutik i byen, så er det administrationens vurdering, at projektet bør gennemgå en nærmere analyse og eventuelt bearbejdning af blandt andet volumener, højde, parkering og udeområder i forbindelse med en ny lokalplan - herunder set i forhold til igangværende proces for visionsplan for Hedehusene bymidte.

