Endnu et permanent testcenter på vej: Også åbent i aftentimer

Fra uge 10 kommer der endnu et testcenter i Høje-Taastrup Kommune, og denne gang er det den vestlige del af kommunen, der bliver tilgodeset.

Det nye testcenter kommer nemlig i Hedehuset, Hovedgaden 371B i Hedehusene - og det bliver et permanent testcenter.

Ved besøg i testcenter skal man huske mundbind (børn under 12 år er undtaget), at holde to meters afstand og det gule sundhedskort (sygesikringskort).