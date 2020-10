I uge 45 kommer der to mobile testcentre til Høje-Taastrup Kommune, hvor man kan blive testet for covid-19 uden tidsbestilling. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Endnu et mobilt testcenter på vej

Taastrup - 30. oktober 2020 kl. 12:50 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Fra næste uge bliver det muligt at blive testet for Covid-19 ved endnu et mobilt testcenter i Høje-Tastrup Kommune.

Fra mandag 2. november til søndag 8. november klokken 10-16 er der mulighed for at blive testet på Torstorp Skole, ligesom det tidligere er meldt ud, at der også oprettes et mobilt testcenter i beboerhuset i Taastrupgaard.

Valget af Torstorp Skole skyldes, at kommunen torsdag besluttede at lukke skolen helt fra mandag den 2. november frem til den 10. november. Det skyldes, at flere elever og lærere var hjemsendt til screening, så det var svært at opretholde driften på skolen. Alle de hjemsendte elever og lærere skal testes, før de må vende tilbage, og derfor sender Region Hovedstaden altså endnu et mobilt testcenter til byen.

For begge testcentre gælder: o Du må ikke møde op, hvis du har symptomer på COVID-19.

o Du skal have mundbind eller visir på.

o Der kræves ikke tidsbestilling.

o HUSK gerne at medbringe dit sundhedskort (sygesikringskort)

o Personer ned til 2 år kan blive testet.

Den sidste test tages klokken 16.00, og køen kan derfor lukkes før tid for at sikre, at teststederne kan lukke til tiden.

Høje-Taastrup Kommune er lige nu den kommune i landet, der har flest nye smittede målt i forhold til indbyggertallet.

De seneste syv dage er 200 nye borgere testet positive for covid-19, hvilket svarer til en såkaldt incidens på 405 smittede per 100.000 indbyggere.

