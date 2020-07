Sådan så det ud til sidste års lysshow om de glemte kæmper på Vestegnen.

Endnu et lysshow rammer byen: Nu også med vandfontæne

Taastrup - 15. juli 2020 kl. 05:23 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vist ved at være en tradition.

De sidste to år under Vestegnens Kulturuge i uge 37 har Bibliotekerne, Kulturhusene og Taastrup Teater & Musikhus kunne præsentere to lysshows på Taastrup Biblioteks facade.

Det sker igen i år, hvor også den lokale forening Kul'tour er med til at støtte op om oplevelsen fire aftenener i træk.

Årets tema for Vestegnens Kulturuge er »Kultur starter fællesskaber«.

År efter år skaber kulturen i Høje-Taastrup arrangementer, der er perfekte rammer for at starte nye fællesskaber. Men uge 37 er bare speciel, hvor de fem kommuner under Vestegnens Kulturuge går sammen om at fremme kulturen på Vestegnen.

De fem kommuner er Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

Vores verden Årets lysshow har fået titlen »Vores Verden«, og man har mulighed for at opleve det fire aftener i træk fra den 10.-13. september kl. 20.30 på Taastrup Biblioteks facade på Taastrup Hovedgade.

Når lyset i gaden bliver og lysshowet begynder, vil man kunne opleve et show, der viser, hvor tæt vores verden er forbundet.

Omdrejningspunktet for lysshowet vil være de fire elementer: jord, vand, ild og luft.

Fire elementer, der er klar til at bekæmpe hinanden for at få magten over verden. Men lige meget hvad, kan elementerne hver især ikke komme udenom, at de er tæt forbundet.

Publikum kan se frem til fire aftener med effekter og en god fortælling. Ligesom de to forgangne lysshows, indgår der også et ekstra element i årets lysshow. Tidligere har det været fyrværkeri, men i år er det vandfontæner, der kan skyde vand 8 meter op i luften, og som får en central rolle i årets lysshow.

Koncerter før og efter To af dagene, hvor der er lysshow kan man ved Medborgerhusets terrasse ved Taastrup Station opleve solnedgangskoncerter.

Torsdag og søndag kan man før lysshowet opleve koncerter efter lysshowet, mens det fredag og lørdag er både før og efter.

Her vil lokale og andre upcoming bands optræde.

I 2018 var lysshowets tema Ole Rømers magiske rejse, hvor den officielle melding lød på at knap 8000 personer så lysshowet over fire aftener.

I 2019 var temaet »Kæmperne Kalder« om Vestegnens glemte Kæmper. Her var der ifølge arrangørerne flere end 10.000 publikum.

Igen i år er det WeCreateMagic, der står bag lysshowet.

Se hele programmet for Vestegnens Kulturuge på vkir.dk eller kulturhusenehtk.dk.

