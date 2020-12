Endnu en succesfuld indsamling til fordel for værested

For femte år i træk indsamlede Lions Club Hedeland madvarer til værestedet Café Paraplyen. Det skete lørdag den 5. december, og forgik ved Meny i Blåkildecentret. Det er et lille jubilæum med femte år i træk, at Lions Club Hedeland har dette arrangement til støtte for Café Paraplyen.

- Vi takker Lions Club Hedeland for det rigtig gode initiativ. Det hjælper Café Paraplyen rigtig meget og gør, at Julen bliver ekstra god på værestedet, og et stort tilskud til de mange arrangementer, der er i december måned samt Juleaften den 24. december for borgere i Høje-Taastrup kommune, hvor vi holder juleaften for dem, der ikke har nogen at holde jul med. Så herfra skal der lyde et meget stort tak til borgerne i Høje-Taastrup Kommune for at bidrage til indsamlingen, lyder det fra Kim Truesen, der er leder af Café Paraplyen.