Skoleleder Kennet Hallgren måtte søndag aften overbringe den kedelige besked til forældrene, at Taastrup Realskole er lukket som minimum mandag. Foto: Kenn Thomsen

Endnu en skole lukket: 710 elever sendt hjem

Taastrup - 09. november 2020 kl. 09:11 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Endnu en skole i Taastrup har måtte lukke dørene for alle elever på grund af et tilfælde af Covid-19 i medarbejdergruppen.

Denne gang er det Taastrup Realskole, som mandag har måtte afvise at tage imod elever.

- Vi fik søndag aften besked om, at en afdelingsleder var testet positiv for Covid-19, og hun har i ugens løb haft møder med mange andre medarbejdere. Derfor har vi besluttet, at alle medarbejdere skal testet for at være på den sikre side, fortæller skoleleder Kennet Hallgren.

Han havde søndag aften et virtuelt møde med medarbejderne, hvor han forklarede situationen, og nogle medarbejdere valgte på eget initiativ at tage til testcentret i lufthavnen for at få en hurtigt test.

- Der blev virkelig vist velvilje og samfundssind hele vejen rundt, og jeg håber, at vi allerede tirsdag kan åbne lidt af skolen igen, siger Kennet Hallgren.

Han beklager samtidig, at skolen ikke kan tilbyde nogen form for pasning mandag, hvilket forældrene fik besked om søndag aften.

Ifølge skolelederen vil forældrene allerede i løbet af mandag få besked om, hvordan situationen er for netop deres børn.

- Vi bruger mandagen på at danne os et overblik over, hvordan det ser ud, og hvordan vi bedst kan skrue tingene sammen de kommende dage. For de elever, der ikke kan komme fysisk på skolen, vil vi etablere fjernundervisning, siger han.

Der er i alt 80 ansatte på Taastrup Realskole, hvor der går 710 elever fra 0. til 10. klasse.