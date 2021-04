Borgmester Michael Ziegler (K) har tidligere kritiseret den model for automatisk nedlukning, der kunne lukke sogne ved for høje smittetal. Nu er grænserne blevet ændret.

Endelig! Truslen om nedlukning rykker et skridt væk

Det er et endnu et fald fra tisdagens 172 og onsdagens 183.

Seneste tal fra onsdag eftermiddag viser, at den såkaldte testjusterede incidens - altså antallet af smittede per 100.000 indbyggere - nu er nede på 146.

For selvom kommunen stadig er den kommune i landet med det højeste smittetal, så er smittetallet nu så lavt, at kommunen er farvet grøn i stedet for gul.

Sogn er endnu nedlukket

Taastrup Nykirke Sogn er dog fortsat nedlukket, efter sognet fredag opfyldt de tre parametre, der sætter gang i en automatisk nedlukning: Flere end 400 smittede pr. 100.000 borgere, 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage samt en positivprocent på 2 procent eller mere.

Siden da er tallene dog faldet, og når de har været under niveau i syv dage, kan sognet genåbne.

Onsdag har et politisk flertal på Christiansborg desuden vedtaget et forslag fra regeringen om at lempe reglerne for nedlukning af sogne og kommuner, bekræfter udvalgsformand Stinus Lindgren (R) overfor Ritzau.

Antallet af smittede bliver nu hævet til 500 personer, og positivprocenten hæves fra 2 til 2,5 procent.

Kravet om, at et sogn nedlukkes, hvis der er flere end 20 smittetilfælde i løbet af en uge, ændres der ikke på.

Lempelserne sker for, at færre skoler fremover skal rammes af automatiske nedlukninger. Der har nemlig været eksempler på skoler, der er blevet automatisk lukket ned, uden at skolen selv har haft nogle smittede.