Endelig: Nu må ældre igen få besøg af pårørende

- Det er nu 12 dage siden, at det centralt blev meldt ud, at besøgsforbuddet på plejecentre blev hævet. Det blev samtidig meldt ud, at der ville komme nærmere retningslinjer og at vi skulle afvente dem. Vi har ventet og ventet - og tålmodigt forklaret pårørende, at vi afventede retningslinjer. Og vi har hele tiden haft opfattelsen af, at de var lige om hjørnet. Nu synes vi ikke længere, at vi kan forklare og forsvare, at pårørende ikke kan besøge deres kære på plejecentrene. Vi kan heller ikke forsvare det overfor beboerne på plejecentrene, skriver Michael Zielger, der også nævner at retningslinjerne er kommet tirsdag.

Derfor vælger kommunen at åbne for besøg nu. Det bliver dog ikke som før, da der vil være en række foranstaltninger, der skal være i orden.