Her er det en omgang gå-fodbold, som er et initiativ, man kan gå til gennem Høje-Taastrup Kommune. Foto: Thomas Olsen

En uge med fokus på mænd: Derfor er det vigtigt at sætte fokus på mænds sundhed

Taastrup - 13. juni 2021 kl. 16:04 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Høje-Taastrup Kommune sætter fokus på mænds sundhed og trivsel i uge 24 i anledning af »Mens Healt Week«, som Forum for Mænds Sundhed står bag.

I år er temaet mænds mentale trivsel og sårbarhed i et bredt perspektiv. Og det er vigtigt, at vi har fokus på mænds sundhed generelt, mener Svend Aage Madsen, der er formand for Forum for Mænds Sundhed.

- Vi sætter fokus på mænds sundhed, fordi mænd har en større dødelighed og ikke får nok behandling i forhold til, hvad de kan. I forhold til den mentale sundhed, så siger man, at langt flere kvinder får angst, depression og andre psykiske lidelser, men går man i dybden med det, vil man se, at halvdelen af de mænd, der får en psykisk lidelse, ikke får opdaget det, siger Svend Aage Madsen.

Skal forstå mænd Budskabet fra Forum for Mænds Sundhed er, at mænds psykiske problemer er underopdagede og underbehandlede. Der er ofte ingen opmærksomhed på, at mænds psykiske problemer kan vise sig på særlige måder, som hverken sundhedsvæsenet eller mandens omgivelser er opmærksomme på - før det er for sent.

- Vi skal forstå mænds reaktioner, for der bliver ikke gjort nok for at forstå mænd, og derfor er der mange, der har psykiske lidelser, men hvor det ikke opdages, siger Svend Aage Madsen.

Med »Mens Healt Week« vil man sætte fokus på WHO's udmøntning af de to FN-verdensmål om »sundhed og trivsel« samt »ligestilling mellem kønnene«.

Mænds sundhed skal tænkes ind i sundhedsvæsnet, lyder det.

- Vi håber at skabe opmærksomhed om, at sundhedsvæsnet skal passe til mænd, så man systematisk arbejder med at nedbryde mænds overdødelighed i forhold til kvinder. Vi håber at få politikerne til at gøre noget ved det, så sundhedsvæsnet kan indrettes, så tjenesterne også passer til mænd, lyder det fra Svend Aage Madsen.

I »Mens Health Week« vil der være forskellige aktiviteter rundt om i Danmark. Man kan læse mere på www.sundmand.dk