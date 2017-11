Peter Faarbæk tror, at det bliver et meget tæt løb mellem ham og Ziegler.

Send til din ven. X Artiklen: En hemmelighed: Peter Faarbæk har stemt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En hemmelighed: Peter Faarbæk har stemt

Taastrup - 21. november 2017 kl. 10:29 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her til morgen ved 9.00-tiden mødte borgmesterkandidaten Peter Faarbæk (S) op på Parkskolen for at afgive sin stemme.

Hvor han har tænkt sig at sætte sit kryds, vil nok ikke komme som en overraskelse for nogen.

- Det er en hemmelighed, smiler borgmesterkandidaten og tilføjer:

- Men jeg vil sige så meget, at jeg håber på, at personen bliver borgmester.

Faarbæk forventer ikke, at det vil blive nemt at overtage tronen fra Michael Ziegler.

- Mine forventninger er, at det bliver svært, men jeg tror på, at det bliver et tæt løb. Jeg er meget spændt, men det skal man nok også være. Michael er superpopulær, så det bliver meget svært. Der er jo to nye partier, som kan få en afgørende indflydelse på resultatet, siger socialdemokraten og fortsætter:

- Hvis de får ét mandat, så er der derudover kun ét enkelt mandat, der skal flyttes.

Faarbæk vil bruge dagen på at fortsætte sin kampagne og besøge forskellige valgsteder for at hilse på folk.

- Jeg vil kæmpe til sidste bloddråbe, understreger borgmesterkandidaten, der i aften ved 20.00-tiden, hvor valgstederne lukker, vil mødes med sine partikammerater på Pileallé i 3F´s lokaler, hvor både SF og Enhedslisten også vil være. Omkring klokken 21.30 vil de første stemmer være talt op.