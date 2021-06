Se billedserie Hedeland Golfklub inviterer til åbne turneringer for alle golfspillerer i uge 27. Foto: Kim Rasmussen

En helt særlige uge i golfklubben

Taastrup - 28. juni 2021 kl. 06:52 Kontakt redaktionen

Hedeland Golfklub gentager succesen fra sidste år og afholder Hedelandsuge med åbne turneringer for alle golfspillere i uge 27.

Hedelandsugen er - som navnet antyder - en uge med åbne turneringer for alle golfspillere. I år foregår det fra mandag den 5. juli og med en afsluttende turnering over to dage - kommunedysten - i weekenden den 10. og 11. juli, hvor spillerne kommer til at dyste mod hinanden i forhold til, hvilken kommune de bor i.

Selvom Coronaen stadig sætter sine begrænsninger, så er det nu muligt at samles så mange, at der kan afvikles turneringer, hvor både klubbens egne medlemmer og gæster udefra kan dyste mod hinanden og få en god oplevelse ud af det.

- Vi håber, der er rigtig mange, der har lyst til at prøve kræfter med banen - om det er nye deltagere, eller spillere der har behov for revanche fra sidste år, siger Ulrik Hansen, der sammen med Klaus Hemp er tovholder på turneringsugen.

- Der er noget for alle typer af spillere, hvad enten man ønsker at spille individuelt, som par eller samle et 4-mandshold og dyste mod andre. Og alle turneringer er tilrettelagt, så vi kan overholde alle corona-restriktioner, understreger han.

Ugen afsluttes med en to-dages turnering, hvor spillerne kan udfordre hinanden på tværs af kommuner, idet der bliver sammensat hold med spillere, der bor i henholdsvis Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner. Der bliver derudover en gruppe med øvrige kommuner, så ingen bliver udelukket fra at deltage.

- Der er således lagt op til at alle kan få en god oplevelse, uanset om det er i hold eller individuelt. Og selvom nogle turneringsformer er baseret på, at det skal være hyggeligt, er vi sikre på, at der nok skal blive kæmpet for at vinde, siger Ulrik Hansen.

Se mere om de spændende turneringer i uge 27 på hedeland-golf.dk.

