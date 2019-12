Der bliver både højere takster og krav om lavere returtemperatur i det nye år for kunderne hos Høje Taastrup Fjernvarme. Foto: Signe Ravn

En dyrere vinter: Fjernvarme hæver varmeprisen

Taastrup - 03. december 2019 kl. 12:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver dyrere at få varme fra Høje Taastrup Fjernvarme til næste år.

Fra årsskiftet stiger den samlede varmeregning nemlig med cirka 7,5 procent. Hele stigningen vil blive lagt på den såkaldte effektafgift, som beregnes på baggrund af ejendommens størrelse, anvendelse og isolering.

Abonnement og den variable afgift forbliver uændret i forhold til 2019, oplyser Nils Olsen, formand for Høje Taastrup Fjernvarme.

- Stigningen skyldes, at vores faste indtægter ikke kan dække vores faste omkostninger, blandt andet fordi 2019 har været noget varmere end »normalåret«. I 2019 opkræver vi 48 millioner kroner som abonnements- og effektafgift. Men de faste omkostninger, afskrivninger, renter og fast afgift til vores varmeleverandør, VEKS, udgør 93 millioner kroner, forklarer formanden.

- Når vores faste indtægter er for lave i forhold til de faste omkostninger, rammes vi ekstra hårdt, hvis vejret er varmere end forventet - som 2019 bliver - fordi den variable indtægt så bliver lavere. Det forstærkes af, at VEKS også i år har ændret sin omkostningsstruktur med en ny fordeling af faste og variable omkostninger. Vi forventer et underskud i 2019, og det skal dækkes i 2020. Varmeforsyningsloven kræver, at omkostningerne hvert år skal dækkes af vores indtægter, siger Nils Olsen.

Tilpasser omkostningerne Han fortæller, at den faste afgift hos Høje Taastrup Fjernvarmes kunder kun udgør cirka 25-30 procent af den samlede varmeregning. Hos andre selskaber - herunder VEKS - udgør den faste afgift typisk 40-50 procent af den samlede betaling.

- Det er derfor hensigtsmæssigt, at vi nu tilpasser vores omkostningsstruktur ved at hæve effektafgiften, siger han.

Sammenlignet med de øvrige fjernvarmeselskaber ligger varmeprisen hos Høje Taastrup Fjernvarme omtrent på gennemsnittet for hele Danmark.

Set over perioden fra 2016 til 2020 er den samlede prisstigning cirka 8 procent i Høje Taastrup Fjernvarme.

Temperaturen skal ned Høje Taastrup Fjernvarme sætter i 2020 returtemperaturen yderligere ned fra 45 grader til 44 grader. Returtemperaturen er temperaturen på vandet, når det har været gennem boligens varmesystem og skal retur.

Frem mod 2025 skal returtemperaturen sænkes til 41 grader. Kunderne tilskyndes ved hjælp af en returtemperaturtarif, så det giver bonus at ligge under den fastsatte temperatur - og omvendt koster det at ligge over.

- For hver grad, en kunde ligger under 45, giver vi en bonus på 10 kroner pr. MW-time. Og en tilsvarende afgift, hvis man ligger over de 45 grader. Det er en ordning til fælles bedste, for jo lavere returtemperatur, jo bedre udnyttelse af den fremsendte energi. Det giver et mindre varmetab, og dermed kan vi på sigt reducere varmeprisen, siger Nils Olsen.

- I 2019 har vores kunder i gennemsnit ligget under de 45 grader, så vi forventer et underskud på ordningen i år forstået sådan, at vi betaler mere i bonus, end vi får ind i afgifter fra kunder, som ligger over 45 grader. Men ordningen er jo netop tænkt som et incitament til bedre varmeudnyttelse, og det virker, bemærker Nils Olsen.

Et realistisk mål Da ordningen begyndte i 2017, var det med en returtemperatur på 46 grader. Høje Taastrup Fjernvarme har analyseret sig frem til, at med det eksisterende ledningsnet er det realistisk at komme ned på 41 grader som gennemsnit for alle kunder.

Et af de tiltag, der især øger varmeudnyttelsen, er at udskifte ældre varmeanlæg med et mere effektivt. Derfor tilbyder Høje Taastrup Fjernvarme en abonnementsordning, hvor der installeres et nyt varmeanlæg med service og vedligehold, som betales over varmeregningen de næste 20 år.

Det har over 900 kunder benyttet sig af indtil nu.

På selskabets hjemmeside, www.htf.dk, er der 10 gode råd til at udnytte fjernvarmen bedst muligt og holde returtemperaturen nede.