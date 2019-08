Det er slut med at få tilsendt det fysiske katalog fra IKEA. PR-foto Foto: Ragnar Ómarsson

En æra er slut: Slut med at få fysisk møbelkatalog i postkassen

Taastrup - 05. august 2019

Det er lidt af en institution, som IKEA Danmark, der har hovedkontor i varehuset i Taastrup, nu tager livtag med. Gennem 50 år har danskerne vænnet sig til at modtage inspiration og masser af nyheder fra IKEA, når kataloget fandt vej til postkasserne i august, men fra i år kommer danskerne til at møde kataloget i en digital version og på sociale medier, hvor de færdes i forvejen.

- For os i IKEA og for de mange IKEA-fans, vi har i Danmark, er beslutningen om at digitalisere det trykte katalog virkelig en stor ting. I 50 år har kataloget markeret starten på et nyt forretningssår for os, og det har været et fast referencepunkt for medarbejdere, kunder og andre med interesse for indretning. 2019 markerer et nyt kapitel i IKEA Danmarks historie, hvor vi fremover vil inspirere de mange mennesker via de digitale platforme, de allerede bruger, med relevant indhold, der imødekommer deres stil, ønsker og behov, forklarer Elefteria Cromlidou, Commercial Manager IKEA Danmark.

Det trykte katalog har i en årrække været tilgængeligt digitalt i en pdf-version, man kan få adgang til via www.ikea.dk. Her det også er muligt at tegne og indrette sit hjem i 3D, og med appen »IKEA Place« kan man ved hjælp af augmented reality lege med placeringen af møblerne, før de bestilles online til levering eller afhentning i ét af de fem danske varehuse.

- Vores ambition er at blive mere tilgængelig for de mange mennesker i Danmark, og det forudsætter, at vi med afsæt i vores varehuse kan levere samme hurtige, velkendte services online og i digitalt format. Forbrugerne kræver, at vi er tilgængelige og bekvemme at handle med før, under og efter et køb - uanset, hvor de er og hvornår på døgnet, siger Elefteria Cromlidou.

Stadig flere danskere køber varer og serviceydelser fra hjemmet, og sidste år steg IKEAs onlinehandel med 76 procent blandt andet accelereret af de nye services »klik og hent« og »ekspreslevering«, hvor IKEA har nedbragt leveringstiden til mindre end én dag.

- Lige nu har IKEA en stærk position i Danmark, men vi har de sidste par år mærket øgede forventninger fra forbrugerne. Hvis vi skal blive ved med at leve op til de forventninger, må vi ikke hvile på laurbærrene. I stedet skal vi træde ind i fremtiden og gøre IKEA klar til de næste 50 år i Danmark. Det betyder, at vi kommer til at lægge nogle af de gamle dyder fra den analoge verden i graven til fordel for digitale løsninger, siger Elefteria Cromlidou.

I november sidste år løftede IKEA sløret for planerne om et nyt IKEA inden for tre år - en plan der skal transformere forretningen, ruste IKEA til fremtiden og gøre det nemmere for flere af handle i IKEA, uanset hvor og hvornår behovet måtte opstå. Et konkret eksempel på transformationen er omlægningen fra et fysisk katalog til et digitalt.

IKEAs katalog er siden den første udgivelse i 1951 vokset sig til at blive en af verdens største tryksager. I 2018 blev der på verdensplan trykt over 190 millioner eksemplarer fordelt på 55 lande og 38 sprog. I 1969 kom det første IKEA katalog i de danske postkasser, og i 2018 var oplaget i Danmark på 2,1 millioner eksemplarer.

Helt væk er det fysiske katalog anno 2019 dog ikke. For feinschmeckere, samlere og andre med passion for den trykte kvalitet vil der fortsat være printede kataloger i et begrænset oplag i varehusene, der kan fås efter først til mølle-princippet.