Elever vender tilbage til en næsten normal skoledag

Han understreger, at kommunen selvfølgelig overholder retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet, som blev sendt ud i juni, men det er i høj grad lagt ud til den enkelte skole og daginstitution, hvordan de bedst får hverdagen til at hænge sammen i lyset af corona-restriktionerne.

- Men det er meget vigtigt, at forældrene fortsat lytter til de retningslinjer, de får fra deres børns skole eller daginstitution, og at de holder afstand og husker håndhygiejnen. Vi må ikke slække på det nu, for så risikerer vi, at det blusser op igen, så vi må indføre nye restriktioner, advarer Flemming Ellingsen.