Sure og trætte skoleelever. Foto: Elever

Elever undersøger: Bliver vi klogere af lange skoledage?

Taastrup - 09. januar 2018 kl. 16:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skrevet af Magnus Heidelbach, Simon Engell og Marcus Nielsen, som er elever fra 8. klasse fra Charlotteskolen i Hedehusene.

Mange skoler i Danmark har meget lange skoledage.

Efter gennemførelsen af reformen i 2014 går udskolingselever i skole 35 timer om ugen i alt 1400 timer om året. Men, hjælper det? Giver det mere læring? Og har det en betydning, hvad de ekstra timer bruges til, og hvordan man lærer tingene?

Klokken er 15.00 og alle ser trætte ud, læreren har snakket i et kvarter, ingen kan koncentrere sig. Sådan ser det ud på mange skoler i landet.

I Hedehusene åbner der i 2021 en helt ny og topmoderne skole i området Nærheden. Her bliver der mulighed for at gøre tingene på helt nye måder. Og måske kan man også gå tilbage til lidt kortere skoledage igen?

Den nye skoleleder, Dorthe Junge, er allerede ansat, så det er oplagt at få en snak med hende om, hvordan fremtidens skole skal se ud. Vi var heldige at få fat på hende til en samtale om god undervisning og lange skoledage.

Undervisningen på skolerne bliver i længden kedelig, fordi man bare sidder ned og laver det samme hver dag og der ikke er noget variation, mener Dorthe Junge. Børnene er ikke lige så motiverede til at lave noget og bliver meget hurtigere trætte, når de bare sidder og studerer i en bog.

Mere variation, lover ny inspektør

- Det ville være bedre for mange elever at lave noget praktisk arbejde og komme til at bruge teknologien mere i undervisningen, og det kan også være med til at motivere nogle elever, fortæller Dorthe Junge, og fortsætter:

- Derfor vil jeg gerne indføre noget praktisk arbejde og mere arbejde med den nye teknologi. Men skoledagene skal være samme længde, som de er nu, fordi skolen bliver meget sjovere og mere spændende, lover den nye inspektør.

I vores redaktion synes vi, at Dorte Junges ideer lyder meget spændende. Vi kan godt lide idéen med, at der kommer mere praktisk arbejde, og man kommer til at bruge teknologien mere i undervisningen. Men vi havde håbet på at man ville få lidt tidligere fri. For selv om hovedet gerne vil, er det ikke altid at kroppen følger med.

Vores mindre søskende vil kunne teste Nærhedens nye skoleinspektørs løfter.