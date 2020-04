Se billedserie Børnene på Mølleholmskolen i Taastrup mødte ind for første gang i en måneds tid i dag, torsdag, men det er til en helt ny hverdag. Foto: Kenn Thomsen

Elever tilbage i skole efter en måned: Skoleleder er ikke bekymret for manglende læring

Taastrup - 16. april 2020 kl. 11:12 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne i 0. til 5. klasse i Høje-Taastrup Kommune er torsdag kommet tilbage i skole igen efter en måneds hjemmeundervisning på grund af coronaudbruddet.

Men det er en anderledes hverdag, de er vendt tilbage til.

På Mølleholmskolen i Taastrup stod deres lærere i gule veste og tog imod dem foran skolen som guider på en første skoledag. Forældrene måtte ikke gå ind på skolen, som de er vant til, og det allerførste eleverne skulle, da de mødte i skole, var at vaske hænder.

- Det allerførste, der skal ske, er, at eleverne skal hen til en håndvask og have en instruktion i, hvordan man vasker hænder på den rigtige måde, siger skoleleder Per Hovmand

Starter udenfor Og så er det ikke bare lige på og hårdt med undervisningen.



Eleverne på Mølleholmskolen blev mødt af deres lærere og pædagoger i gule veste - her hilses der med et smil og et kærligt fod-håndtryk. Foto: Kenn Thomsen



- Nogle vil i stedet gå ture og starte skoledagen udenfor, så ikke alle går ind og skal stå tæt ved håndvaskene, siger skoleleder Per Hovmand

Lærerne har lavet video Inden eleverne vendte tilbage har de ansatte på skolen gjort klar, og på hver årgang har lærerne lavet en video, der viser, hvad eleverne møder, når de kommer i skole igen.

- Lærerne på hver årgang lavede en video, der viser, hvordan skolen nu er indrettet. Jo lavere klasser, vi har med at gøre, jo vigtigere er det at de kan visualisere, hvad de møder ind til, og vi skal også sende et signal til både børn og forældre om, at vi har styr på det, siger Per Hovmand.

Nu er eleverne tilbage i skole, og selvom undervisningen har karakter af nødundervisning og langt fra er den samme som for en måned siden, så er skolelederen ikke bekymret for, at eleverne ikke har lært og lærer nok fagligt.

- Jeg er ikke bekymret for elevernes læring på lang sigt, men jeg er bekymret for trivslen. For når der er gået over fire uger med hjemmeundervisning bliver trivslen mindre. Fjernundervisning er ikke godt for trivslen, og især hos ressourcesvage forældre er den ikke god, siger Per Hovmand.

Det er alle daginstitutioner, klubber, 0. til 5. klasse og specialklasser fra 0. til 9. klasse i Høje-Taastrup Kommune er åbnet i dag