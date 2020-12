Elever på Høje-Taastrup Gymnasium deltager i år i Georg Mohr-Konkurrence, som er en matematik-konkurrencer. Foto: Høje-Taastrup Gymnasium

Send til din ven. X Artiklen: Elever stormer videre i matematikkonkurrence Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever stormer videre i matematikkonkurrence

Taastrup - 15. december 2020 kl. 19:24 Kontakt redaktionen

Fem elever fra Høje-Taastrup Gymnasium klarede sig så godt i den årlige matematikkonkurrence Georg Mohr-Konkurrencen, at de er gået videre til anden runde i januar.

Georg Mohr-Konkurrencen henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiet og har til formål at udfordre de dygtigste af dem med 20 opgaver, der er noget sværere end dem, de møder i den daglige undervisning.

Første runde løb af stablen på landets gymnasier den 17. november, og på Høje-Taastrup Gymnasium deltog alle de 2.g'ere, som har matematik på A-niveau samt elever fra andre klasser, der havde lyst til at prøve kræfter med opgaverne.

Konkurrencen blev afholdt i skolens auditorie, hvor eleverne havde halvanden time til at løse opgaverne ved hjælp af ren hjernekraft.

En af de fem elever, der er gået videre til anden runde er Nik Bjarnøe Lundfald:

- Jeg fik 11 point ud af 20. Det er det samme resultat som sidste år, hvor jeg også deltog, så jeg havde egentlig håbet på at få lidt flere. Jeg lavede også to små fejl, som jeg nok godt kunne have fanget, men nogle opgaver tog lang tid, så jeg sjuskede en lille smule med de opgaver, der var lette for mig.

Cirka 15.000-20.000 elever fra mere end 225 skoler deltager hvert år i første runde, og elever med mindst 10 rigtige svar går videre til anden runde i januar. Her deltager omkring 800-1.400 elever, og opgaverne er så svære, at kun 1-2 elever ud af de cirka 1.000 deltagende, svarer rigtigt på alle spørgsmål.

- Anden runde er anderledes, fordi man skal begrunde sine svar og skrive, hvad man gør, i stedet for bare at udfylde et svarark. Det er på en måde lettere og sværere. Det er lettere, fordi man så kan score point, selvom man måske regner forkert, hvis bare metoden er rigtig. Til gengæld er det tidskrævende, og der er ikke nogen spørgsmål med svarmuligheder. Men jeg glæder mig og håber, jeg klarer mig godt, fortæller Nik Bjarnøe Lundfald.

På Høje-Taastrup Gymnasium bruges konkurrencen som en slags talentpleje og til at give de dygtigste elever ekstra udfordringer, så de kan blive endnu bedre. Til morgensamlingen for nylig blev det afsløret, at fem af de i alt 37 deltagende elever fik mindst 10 rigtige svar og er gået videre til anden runde.

Emilie Kjældgaard Jensen, der er koordinator for Georg Mohr-konkurrencen på Høje-Taastrup Gymnasium, er imponeret over resultatet:

- Det er virkelig flot, at så stor en procentdel af vores elever er gået videre, synes jeg. Nu har vi fire workshops inden anden runde, hvor vi rigtig skal nørde igennem, så eleverne er så godt forberedt som muligt, når det går løs igen i januar.