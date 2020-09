Elever smittet: Fire klasser på tre skoler sendt hjem

- Det er vigtigt for os at have nogle klare retningslinjer af to årsager. Dels skal vi kunne handle med det samme, når smitten opstår, og dels giver det noget ro i organisationen, når medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig, og at der er styr på det, siger Flemming Ellingsen.

- Vi skal jo nok forberede os på, at det her kan komme til at ske jævnligt i den kommende tid, tilføjer han.