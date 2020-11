Elever skød sig i finale til Skole-DM

Det blev desværre ikke til de topplaceringer, som Reerslev Skole og Reerslev Skytteforening ellers håbede på, da et hold skytter for nylig deltog i Skole-DM i Skydning.

For nylig blev landsdelsfinalerne afholdt i Fløng, men her var der kun nok til at stille et hold. Førsteholdet var dog intakt, men de på papiret bedste skytter skød under vanlig standart, og det blev blot til en 10. plads ud af 16 hold.