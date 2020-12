Se billedserie Mariella fra Peru er en af de børn, som eleverne møder i julekalenderen. Hun bor i en SOS-familie, fordi begge hendes forældre er i fængsel. Foto: Alejandra Kaiser

Elever retter blikket mod udsatte børn

Taastrup - 24. december 2020 kl. 16:32

I skoleklasser landet over har elever den seneste tid været i gang med at samle flasker, klippe julepynt og tømme opvaskemaskiner.

I SOS Børnebyernes skoletilbud »Omvendt Julekalender«, er eleverne nemlig blevet opfordret til at gøre gode gerninger i december. Med de gode gerninger har eleverne spredt glæde hos deres familier, men også blandt børn ude i verden. Mange elever får nemlig et lille beløb for de gode gerninger, som de giver videre til klassens indsamling for verdens udsatte børn.

Rekordmange elever deltager i år i »Omvendt Julekalender«, der handler om at vende blikket ud i verden og give i stedet for at få.

I Høje-Taastrup Kommune har 829 elever på 10 skoler deltaget.

SOS Børnebyerne står bag kalenderen, og det er organisationens arbejde for forældreløse og udsatte børn, som de danske elever støtter i december. Hver dag kan de åbne julekalenderen, hvor Mille Gori, også kendt som Motor Mille fra DR Ramasjang, præsenterer en film om et barn i et andet land. Det er anden gang, at Mille Gori er vært for den populære julekalender.

- Det bedste er at fortælle historier, som gør børn nysgerrige på sig selv og deres omverden - derfor er jeg vært på »Omvendt Julekalender«. Børn er nysgerrige væsner, og når vi giver dem indblik i andre børns hverdag, så får de lyst til at vide mere og gøre noget godt for de børn, de ser på skærmen. Jeg synes, at det er helt vildt vigtigt, at vi lærer børn, at vi skal hjælpe hinanden, siger Mille Gori.

Det er ottende gang, at elever, lærere og forældre tager imod kalenderen, som sætter julen i perspektiv for børnene samtidig med, at det er helt i julens ånd at gøre gode gerninger for hinanden.

- Det gør mig glad og stolt, at så mange elever er med til at vende blikket ud i verden i julemåneden, hvor gaveræset ellers nemt kan tage fokus fra det, det i virkeligheden handler om, nemlig at gøre noget godt for andre, siger Mille Gori.