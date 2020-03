Elever klarer sig bedre end andre med samme baggrund

En ny rapport med uddannelsesstatistik fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at Høje-Taastrup Gymnasiums evne til at løfte deres elever i perioden 2017-2019 ligger over gennemsnittet.

- Vi arbejder målrettet på, at vores elever skal få så godt et resultat som overhovedet muligt blandt andet gennem personlige mentorsamtaler i løbet af alle tre år. Jeg er glad for, at dette arbejde bærer frugt, og det er selvfølgelig en stor cadeau til vores dygtige og engagerede lærere, siger Mogens Andersen