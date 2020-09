Se billedserie Elever fra Hedehusene Skole fremviste tirsdag deres bud på, hvordan man kan afhjælpe madspild hjemme i privaten, blandt andet ved intelligent køleskab eller en app, der kan holde styr madvarernes holdbarhed. Fødevareminister Mogens Jensen (S) var imponeret over elevernes arbejde og resultater. Foto: PR

Elever imponerede minister med ideer mod madspil

30. september 2020

Kender du det: Madvarer, der ryger i skraldespanden eller bioposen, fordi du ikke nåede at tilberede og spise dem, inden holdbarheden var udløbet?

Så er idéerne fra to 6. klasser på Hedehusene Skole måske sød musik i dine ører: Siden skolestart i år har de to 6. klasser arbejdet med temaet madspild, og eleverne har udarbejdet en række forslag til, hvordan såkaldt Smart home-teknologi kan hjælpe med at begrænse madspild.

Det kan for eksempel være i form af en intelligent stregkodeapp på din mobiltelefon, som kan hjælpe dig med at holde øje med holdbarhedsdatoen på madvarerne i køleskabet, så madvarerne kan blive tilberedt og spist i den »rigtige« rækkefølge, så intet går til spilde. Eller i form af digital overvågning af processen i de glas, man har sat i gang med fermentering af grøntsager, der så kan spises på et senere tidspunkt.

Eleverne har for eksempel arbejdet med at kode de små minicomputere Ultrabits og designe modeller for, hvordan eksempelvis måledata fra køleskabet kan formidles via en app på mobilen. (Artiklen fortsætter under billedet)

FAKTA Veje til at undgå madspild ifølge 6. årgang på Hedehusene Skole:

Intelligent stregkode app, der minder dig om køleskabsbeholdning og udløbsdato.

Den elektroniske næse, der hjælper med at identificere »brug snart« letfordærvelige fødevarer.

Det kloge køleskab, der kan måle temperaturdeling og optimere placeringen af letfordærvelige fødevarer.

Smart home applikation, der kan lette din fermentering af plantebaserede fødevarer og forlænge holdbarheden.

Cirkulær fødevareteknologi-lab, hvor der skabes »waste2value« løsninger.

Nogle af forsøgene er afprøvet hjemme på familiernes køleskabe. Eleverne har også været i skolekøkkenet for at arbejde med fermentering af grøntsager, så de kunne blive klogere på netop fermenteringsprocessen.

Fremviste for ministeren Temaet om at undgå madspild indgår i FN's verdensmål, og tirsdag - på FN's internationale dag for kampen mod madspild - fik 6. klasse-eleverne lejlighed til at præsentere deres gode idéer for fødevareminister Mogens Jensen (S). Ministeren havde fået et tip om elevernes arbejde og syntes, at det kunne være spændende at høre mere om deres tanker om, hvordan ny teknologi kan bruges til at undgå madspild - i hjemmene såvel som i butikker m.v.

Elevernes præsentation fandt sted ved et arrangement på Københavns Universitet Science, hvor 6. klassernes samarbejdspartner, Bent Egberg Mikkelsen, er ekstern lektor.

Og det var faktisk Bent Egberg Mikkelsen, der tog initiativ til samarbejdet med 6. klasserne på Hedehusene Skole, fordi han havde hørt om Læringshuset Nærheden og skolens særlige fokus på projektbaseret læring og science, som han mente var den rette ramme for et samarbejde med lærere og elever om et projektforløb, der skulle vise, om science-undervisningen i skolen kan være med til at løse nogle af samfundets store klimaudfordringer, samtidig med at eleverne opnår læring inden for en række fag.

Mogens Jensen ser elever fra 6. klasse vise deres køleskab, som hjælper mod madspil. Foto: Morten Bay Knudsen

Han håber, at der kan blive mulighed for yderligere samarbejde med skolerne bag Læringshuset Nærheden med udgangspunkt i at bruge madkundskab som indgang til naturvidenskabelige og tværfaglige læringsforløb:

- Alle kan relatere til mad, og traditionelt har madkundskab ry som et meget håndværksmæssigt fag, men mad kan være en god indgang til at arbejde med science og naturvidenskabelige fag, siger han.

Udover Bent Egberg Mikkelsen har lærere og elever desuden arbejdet sammen med repræsentanter for programmeringsklubben Coding Pirates på Frederiksberg samt stregkodekoordinatoren GS1 Denmark og virksomheden AmiNIC, der arbejder med en elektronisk »næse« og en fermenteringsekspert, der alle har været inddraget i forløbet som sparringspartnere for lærere og elever. De to 6. klasser har arbejdet tværfagligt i en række fag - bl.a. matematik, dansk, engelsk, natur/teknik, madkundskab og sågar historiefaget har været inddraget i projektforløbet, fortæller Catrine Jessen, som er en del af det lærerteam, der har drevet forløbet.

