Eleverne podede blandt andet bakterier i petriskåle. Ffoto: Mikal Schlosser Foto: Mikal Schlosser

Elever i chok over naturfag

Taastrup - 30. maj 2019 kl. 17:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mølleholmskolen i Taastrup inviterede forleden virkeligheden indenfor, da de afholdt Naturfaglig Dag med skolens 1. til 8. klasser. Fem eksperter fra Book en ekspert, der er en skolebesøgsordning under Danmarks teknologiske alliance Engineer the Future, kom forbi med grej og eksperimenter, der skulle gøre eleverne klogere på, hvad naturfag og teknologi kan bruges til.

5. B havde blandt andet besøg af Lars Bogø Jensen fra DTU, og sammen udforskede de bakteriernes verden ved blandt andet at tage prøver fra toiletsæder, mobiltelefoner og elevernes næser for at se, hvor hurtigt bakteriekultur udvikler sig. For Emma-Luisa Cecilie Aroli var resultaterne chokerende:

- Det var virkelig ulækkert at finde ud af, at der er bakterier overalt, og de faktisk kan bevæge sig igennem toiletpapir.

Eleverne diskuterede også de gode sider af bakterier, som fx at bakterier er afgørende i produktion af mælkevareprodukter og for ølbrygning.

I 7. A fik eleverne sig en øjenåbner, da det gik op for dem, at kunstig intelligens kan afsløre dem i eksamenssnyd. De havde besøg af Allan Bager fra IBM, der fortalte om Machine Learning og IBMs Watson Computer. Eleverne skulle blandt andet prøve at lægge en af deres danskstile ind i programmet, der efterfølgende kunne analysere sig frem til deres personlighed. Resultatet kom bag på Mikkel Hvid Tønder fra 7A:

- Min personlighed passede uhyggelig godt med computerens beskrivelse af mig. Det var en virkelig sjov måde at lære om IT og teknologi på. Sådan er jeg aldrig blevet undervist før. Tænk, at man ville kunne bruge teknologien til at tjekke, om det var mig, der havde skrevet en stil. Det er lidt skræmmende, fortalte han.

Teknologiens betydning for samfund og mennesker blev efterfølgende diskuteret i klassen med eksempler fra både Facebook og Siri, og Allan Bager fra IBM sluttede af med at minde om, at det ikke er teknologien i sig selv der er skræmmende, men måden mennesker bruger den på.

At gøre det tydeligt for eleverne, hvordan man anvender teknologi og naturvidenskab var netop målet med at invitere virkelighedens eksperter indenfor, fortæller Tobias Harpsøe, lærer på Mølleholmsskolen.

- Det er fantastisk at få it-uddannede og ingeniører ind udefra, der kan variere undervisningen og introducere os for nye måde at undervise på. De kommer med nye input, som eleverne ikke kender til, og det skaber liv i undervisningen, fortæller Tobias Harpsøe.

Ud over eksperter fra DTU og IBM, havde Mølleholmskolen besøg af medarbejdere fra blandt andet Københavns Universitet og rådgivningsvirksomheden Moe, der gjorde eleverne klogere på brobyggeri, miljøvenlige biler og grønne huse.