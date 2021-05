Se billedserie Eleverne på Høje Taastrup Private Gymnasium fik en dag med teambuilding, da de vendte tilbage til fysisk undervisning efter nedlukningen. Foto: Victor Low Sørensen (Victor Low Photos)

Elevcenter og mentorkorps skal give fagligt løft og øget trivsel

Taastrup - 13. maj 2021

Der er ingen tvivl om, at eleverne på Høje Taastrup Private Gymnasium har savnet hinanden under den langvarige nedlukning.

Det stod klart, da eleverne i sidste uge kunne vende tilbage til den fysiske undervisning.

- Corona ramte os hårdt. At have afstand fra det sociale i klassen var hårdt for mange af os, og det var svært at vedligeholde den tætte kontakt. Så måtte man fx selv ringe op og spørge: »Hvordan har du det? Er du okay? Hvorfor dukkede du ikke op i dag?«. På grund af corona har vi heller ikke haft mulighed for weekendrejser eller studieture, hvilket har været svært, og aktiviteter som fx teambuilding i dag er med til, at vi får sammenholdet og gejsten tilbage, siger Sara fra 2.g.

Hun henviser til en dag med teambuilding, som blev gennemført på gymnasiet i forbindelse med offentliggørelsen af, hvilke fag klasserne skal til eksamen i.

Og den slags aktiviteter er vigtige, lyder det fra rektor for Høje Taastrup Private Gymnasium, Servet Dønmez:

- Det er vigtigt at styrke fællesskaberne på skolen, både de faglige og sociale fællesskaber. Derfor gør vi en pædagogisk didaktisk indsats for fortsat at styrke relationerne mellem eleverne med trivselsfremmende aktiviteter, der løfter stemningen, skaber glæde og styrker sammenholdet, siger han.

Ekstra ressourcer Høje Taastrup Private Gymnasium har i forbindelse med målet om et fagligt løft og øget trivsel hos eleverne valgt at sætte ekstra ressourcer af til faglig og social trivsel, positive læringsmiljøer, læse- og skrivevejledning samt samtaleforløb om mentale udfordringer.

- Faglighed og trivsel hænger sammen, og derfor kombinerer vi aktiviteter, der har til hensigt at indhente fagligt efterslæb med trivselsfremmende aktiviteter, der styrker fællesskabet, siger rektor Servet Dønmez.

De næste par måneder står derfor på ekstra lektiecaféer med individuel feedback og inspirerende workshops, hvor eleverne bliver trænet i at gå til eksamen og får redskaber til at håndtere det mentale pres og opretholde motivationen.

Eleverne har også fået mulighed for individuelle samtaler og gruppeforløb, hvor de får hjælp til faglige, sociale eller personlige udfordringer af skolens elevcoach og teamlærere.

Elevcenter og mentorkorps Skolen har ligeledes sat ekstra ressourcer af til et helt nyt vejledningscenter, hvis formål er at øge trivslen og fagligheden hos eleverne. I de her uger har de især fokus på fællesskab, medindflydelse og motivation.

- Motivationen er vigtig, for her får de viljen til at engagere sig fagligt og socialt på skolen og gøre brug af deres styrker og mange ressourcer, siger Julie Eskesen, elevcoach og projektleder for centret. Mentorkorpset er et af de nye tiltag, der er fokus på fremadrettet, og mange af de elever, der afslutter i år, ser allerede frem til at kunne støtte de nye 1.g'ere efter sommer:

- Det er rigtig fedt, at der er kommet et mentorkorps på skolen, for det er fedt at have nogle at snakke med personligt. Mentorerne har været igennem det samme forløb på den her skole og kan derfor hjælpe og støtte de nye elever. Man har altid oplevet noget og har noget at dele, uanset hvem man er. Ens egen historie kan hjælpe en, som skal igennem det samme, og så kan den være med til at inspirere, siger Cömert Aga, 2. HF.

Inspirerende foredrag Næste arrangement på Høje Taastrup Private Gymnasium er mandag den 17. maj til karrieremesse, hvor skolen får besøg af skolens nye mentorer, som er alumne/dimitterede fra Høje Taastrup Private Gymnasium nogle år tilbage.

Samme aften får skolen besøg af Ali Najei, coach, mentor, foredragsholder og stifter af Kapitel 1 - en mentorordning for unge.

- Ali Najei og de eksterne mentorer er forbilleder for eleverne, og de er hver især med til at motivere og inspirere vores elever med deres personlige fortællinger, siger elevcoach Julie Eskesen.

Høje Taastrup Private Gymnasium har stadig ledige pladser til næste skoleår. Du kan booke en uforpligtende samtale inde på hjemmesiden eller komme forbi skolen.

