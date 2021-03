Banedanmark oplyser, at en elevator på Hedehusene Station står højt på en prioriteret liste over tilgængelighedsprojekter på landets stationer. Foto: Kenn Thomsen

Elevator på station står højt på prioriteringslisten

Lige nu er det svært for kørestolsbrugere, gangbesværede og fædre og mødre med barnevogne at tage toget, når det stopper på spor 2 eller 3 på Hedehusene Station, da der kun er adgang via trapper.

Det er Banedanmarks opgave at stå for tilgængeligheden på landets stationer, når der er afsat midler til at forbedre den, og her anerkender man, at der er problemer med tilgængeligheden på Hedehusene Station, når langt flere toge kører fra midterperronen, hvor der ikke er elevator eller rampe.