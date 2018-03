Når først elcyklen er købt, er der også gode råd at følge, hvis du gerne vil have et langt og lykkeligt liv med den.

Elcykler: Åbent Hus i påsken

Taastrup - 26. marts 2018 kl. 15:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salget af elcykler stormer frem i Taastrup, og i dag er elcyklen et reelt alternativ til bil nummer to for mange familier.

Nu kan borgerne i Taastrup blive klogere på seneste generation af elcykler, når Fri BikeShop holder åbent hus i påsken.

Fri BikeShop har firedoblet salget af elcykler de seneste fem år. Men hvad skal borgerne i Taastrup være opmærksomme på ved køb af elcykel, og hvordan passer byens mange nye elcyklister bedst muligt på den? Det kan man blive klogere på, når Fri BikeShop i Taastrup afholder elcykeldage de tre dage op til påske samt påskelørdag. Her vil det også være muligt at prøve en tur på en elcykel, og hvis interessen bliver vakt, kan man forhøre sig om muligheden for at låne en elcykel med hjem.

- Det drejer sig først og fremmest om at afdække ens behov og se på, hvordan du bruger cyklen i det daglige. Hvis du for eksempel skal bruge cyklen som en pendant til bil nummer to, er det vigtigt, at du køber en cykel i god kvalitet med en tilhørende serviceaftale, så du får glæde af cyklen i hele dens levetid, fortæller Hans Henrik Lund, indehaver af cykelbutikken.

Vælg mellem to motorer

I forhold til selve elmotoren er der i dag to udgaver, som du kan vælge: forhjulsmotoren og centermotoren.

Forhjulsmotoren er den oprindelige løsning, som fortsat er populær blandt mange, hvor motoren sidder i forhjulet og trækker cyklen frem. Centermotoren er en nyere og kraftigere løsning, der er placeret centralt og derfor bidrager til en bedre vægtfordeling. Samtidig kan batterier til cykler med centermotorer give rækkevidder på op til 80 kilometer på en opladning.

- Centermotoren giver cyklen en større rækkevidde, fordi den lader cyklisten bruge egne kræfter, når det er muligt - motorens elektronik måler, hvordan og hvor hårdt du træder. Forhjulsmotorerne kører altid med samme støtte til cyklisten, og der skal trædes mindre for at holde den samme hastighed, siger Hans Henrik Lund.

For at undgå tvivl om, hvilken type motor, der bedst lever op til dit behov, er det nu også muligt at benytte en såkaldt bike-finder. På baggrund af få spørgsmål om kørselsmønster bliver du hurtigt kontaktet af en ekspert, der kan hjælpe.

Sådan vedligeholder du cyklen

Når først elcyklen er købt, er der også gode råd at følge, hvis du gerne vil have et langt og lykkeligt liv med den.

Uanset hvilken type elcykel man vælger, er vedligeholdelse et nøgleord. Hos Fri BikeShop understreges vigtigheden af, at man overholder de foreskrevne serviceeftersyn, da elsystem og motor kræver ekstra omsorg for at fungere optimalt og forlænge elcyklens levetid. Han peger på tre vigtige ting, som man selv kan gøre i hverdagen:

Pump cyklen med det rette dæktryk, da det hjælper batteriet til at holde længere, fordi belastningen bliver mindre. Det er en normal fejl at køre med for lavt dæktryk, selvom man lige har pumpet dækkene. Det gode råd er at få fat i en dæktryksmåler, fordi du så er sikker på korrekt tryk. Derudover er det vigtigt at vedligeholde elcyklen ligesom en traditionel cykel ved at smøre og vaske den samt efterspænde forskellige dele.

- Endeligt er det også godt hele tiden at lade batteriet, når cyklen holder stille. Du ødelægger det ikke. Tværtimod har battericellerne rigtig godt af ladning hele tiden, siger Jakob Nielsen der er elcykelekspert i Fri BikeShop.