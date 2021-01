Ekstra vacciner på vej til 10 kommuner

- I første omgang tilbød vi vaccination til beboere på alle plejehjem. Nu er det vigtigt, at vi også får tilbudt vaccine til de ældre, sårbare borgere, der bor i eget hjem. Vi har valgt at prioritere fem kommuner i Nord og fem i Syd, fordi de regionale vaccinationscentre i disse områder først åbner den 20. januar. Dermed er der færrest tider til rådighed i de to områder lige nu. Inden for de to områder har vi prioriteret efter højeste smittetryk, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).